Ni Caitriona Calfe ni Sophie Skelton: Sam Heughan a vécu un amour intense pendant Outlander que presque personne ne connaît

célébrités

Sam Heughan est l’un des célibataires les plus éligibles de l’industrie, mais plus d’une fois, il était lié à ses co-stars. Étranger: Sophie Skelton et Caitriona Balfe. Bien que, loin de ces amours, l’acteur soit tombé amoureux. Découvrez qui était votre partenaire le plus discret et le plus intense.

© StarzSophie Skelton, Caitriona Balfe et Sam Heughan

En 2014 Sam Heughan a trouvé le rôle parfait pour devenir célèbre dans le monde entier : jouer Jamie Fraser dans Étranger. La série, basée sur les livres de Diana Gabaldon, a été produite par Starz et, bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup d’attentes au début, elle est actuellement un grand succès. En réalité, ce même dimanche, ils présenteront la sixième saison et, malgré le temps qui passe, le nombre de fans de fiction continue de croître à grande échelle.

A tel point que, avec la croissance des adeptes de Étrangertout comme le nombre de fans de Sam Heughan. L’acteur, se mettant dans la peau de Jamie Fraser il y a sept ans, a traversé les frontières et charmé des milliers de personnes à travers le monde. Mais la renommée acquise par l’artiste écossais l’a également amené à être la cible de plusieurs rumeurs. Parmi eux, bien sûr, les différentes relations amoureuses dans lesquelles il était impliqué dans les commérages.

Pendant des années, Heughan a été associé à son camarade de classe Étranger, Caitriona Balfe. C’est parce que leur grande alchimie dans la série a traversé l’écran et beaucoup ont imaginé qu’il y avait quelque chose de plus que de l’amitié entre eux. Cependant, chaque fois qu’ils ont été confrontés à ces spéculations, ils ont tous les deux réussi à nier tous les commentaires et à préciser que ils se considèrent frères et leur lien ne va pas au-delà.

Bien que, pour dire la vérité, les fans n’aient commencé à croire ce que les acteurs ont dit qu’après avoir confirmé qu’elle était mariée. Pourtant, pour lui, les rumeurs ne se sont pas arrêtées car, après avoir affronté des spéculations avec Balfe, tout le monde imaginait une relation entre Sam et Sophie Skelton, qui incarne sa fille Brianna Fraser dans la fiction. Compte tenu de cela, une fois de plus, l’Écossais n’a pas tardé à confirmer qu’il s’agissait d’un mensonge et que Skelton n’était rien de plus qu’un ami.

Dans tous les cas, il convient de noter que Sam Heughan était en couple pendant Étrangermais pas avec quelqu’un de la série. Entre novembre 2016, alors que le strip terminait sa deuxième saison, et jusqu’à la mi-2017, alors que le troisième volet était déjà à l’antenne, l’acteur n’a cessé de monopoliser l’attention des médias justement à cause de ses fréquentations. Qui est tombé amoureux du cœur de l’artiste à cette époque était l’actrice Mackenzie Mauzy avec qui il a été vu à plus d’une occasion.

Les acteurs ont profité de plusieurs sorties au cours de leur relation, ils se sont montrés ouvertement devant la caméra et ont fait comprendre qu’ils étaient plus ensemble que jamais. Bien sûr, il convient de noter qu’à aucun moment, ils n’ont fait de déclarations à ce sujet, mais aucune autre clarification n’était nécessaire. Cependant, tout ce qui commence se termine et cet amour qui semblait durer s’est terminé fin 2017. Et, malgré le fait que tous les deux aient toujours eu un profil très bas, le fait qu’ils n’apparaissent plus en public a été le confirmation officielle de leur séparation.

De plus, Mauzy est actuellement mariée à Scott Ratliff, poète et homme d’affaires. Pendant, Sam Heughan il est toujours célibataire et, il faut le dire, il est désormais l’un des célibataires les plus éligibles de l’industrie. De plus, c’est pourquoi il y a tant d’intérêt à savoir qui pourrait devenir le nouvel amour du protagoniste de Étranger.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂