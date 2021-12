Ni Arcane ni Cowboy Bebop : c’était la série Netflix la plus regardée au monde en novembre 2021

Le service de diffusion en continu Netflix Il se prépare pour le mois de décembre avec une grande rénovation, puisqu’il y aura de nouvelles séries et premières de films, mais ils auront aussi les retraits habituels de divers contenus de son catalogue. Nous passerons ici en revue ce que novembre nous a laissé, où nous avons également eu plus de sorties et une émission qui a été la plus regardée par les abonnés de la plateforme.

Ésotérique, basé sur le jeu vidéo League of Legends, a été l’une des versions les plus retentissantes que nous ayons eues ces dernières semaines, passant rapidement de la considération des utilisateurs à l’obtention d’excellentes notes. Narcos : Mexique s’est terminé avec une foule nombreuse et la version live-action de be-bop cow-boy C’est aussi l’une des premières qui a fait le plus parler. Cependant, ces titres ont été largement dépassés.

+ La série la plus regardée sur Netflix en novembre 2021

Il s’agit d’une version qui est arrivée spécifiquement le 17 septembre et sa rage continue à ce jour. Oui, on parle de Le jeu du calmar, rester comme ça la série la plus regardée pendant trois mois consécutifs. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit du grand phénomène de 2021 en raison des multiples commentaires favorables qu’il a eus et du nombre inatteignable de reproductions.

Il est rarement arrivé qu’un seul contenu reste longtemps en tête du classement, mais Ce n’est pas rare si l’on pense que c’était la meilleure première de l’histoire du streaming avec 142 millions de vues au cours de ses 30 premiers jours. La surprise vient du fait que depuis leur arrivée, plus de titres sont arrivés qui pourraient être meilleurs, mais face à une fureur de ce niveau, il n’y a rien à faire.

La bonne nouvelle pour les fans est qu’une deuxième saison a déjà été confirmée et là, ils pourront revalider ce qu’ils ont obtenu dans leur premier versement, bien que cela semble quelque chose d’impossible à surmonter. Un signe que le public préfère également les productions qui n’étaient pas des premières en novembre est que vous 3 et Choses à nettoyer, tous deux sortis en octobre, sont dans le Top 5. Consultez le classement complet !

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂