NHL 22 tire le rideau avec 27 minutes de jeu

Dans la deuxième d’une série de vidéos en quatre parties offrant un aperçu approfondi de NHL 22 – la première étant un long regard sur World of CHEL – nous obtenons une panne de gameplay absolument énorme de vingt-sept minutes. C’est à peu près l’équivalent de s’asseoir et de voir un jeu joué directement. Cela inclut bien sûr la diffusion de commentaires sur le dessus du jeu, offrant un aperçu du processus de changement du jeu en cours de route. Bien qu’il ait pu être, euh, discutable d’ouvrir la vidéo avec des images de Jack Eichel jouant pour les Sabres de Buffalo, l’aperçu derrière le rideau offert par le commentaire est intéressant.

La première partie de la vidéo traite des changements apportés aux passes et aux réceptions. Lors du test technique du titre de cette année, une critique généralisée visait la réception des passes, et le commentaire explique à quel point il est difficile d’équilibrer l’accent mis sur le jeu d’équipe – en particulier en ligne – par rapport au réalisme de la difficulté de saisir le palet. De plus, il est mentionné que « les interruptions sont réactivées pour les modes en ligne », permettant aux interceptions de passes réflexives naturelles de se produire, ce qui était notamment, parfois de manière distrayante, absent de NHL 21.

Le gameplay lui-même est peut-être encore plus intéressant. Pour la plupart, cela ressemble aux mêmes matchs de la LNH que vous avez joués chaque année. Le package de présentation est facilement reconnaissable comme ce que nous avons depuis quelques années maintenant, mais certaines des animations se démarquent comme toutes nouvelles. En particulier, le jeu de plateau semblait bien amélioré par rapport aux années passées. Plutôt que quelques poissons mous pressés contre les planches, les joueurs se déplacent de manière beaucoup plus réaliste tout en essayant de glisser une épingle.

La partie suivante de la vidéo traite de la vitesse du joueur, en particulier de la façon dont les joueurs qui devraient être plus lents peuvent rattraper les patineurs plus rapides. Il est abordé à la fois mécaniquement et comment équilibrer les réalités du hockey avec lui. De temps en temps, dans le vrai hockey, un joueur plus lent peut en fait combler l’écart même s’il ne faut pas s’y attendre. Cependant, le plus grand coupable des joueurs qui rattrapent leur retard sur les échappées est l’accélération. L’accélération est augmentée pour les modes en ligne afin de maintenir un gameplay plus équilibré, mais il semble que le verdict sur le fait que le cas reste incertain. Bien que cela ne changera pas de sitôt, la possibilité est là. Pour NHL 22, l’agilité des joueurs aura un rôle plus important comme moyen, espérons-le, d’améliorer les choses sur ce front.

La troisième section se concentre sur le changement de moteur, car NHL rejoint enfin les autres titres sportifs d’EA en utilisant le moteur Frostbite. Il semble que le facteur le plus important ici sera la qualité de vie. Des aspects étranges qui pourraient ne pas avoir de sens plausible, mais qui ont du sens pour le gameplay. Le plus grand exemple est la physique des bâtons – le sujet de la quatrième section – et comment s’assurer que les bâtons réagissent de manière appropriée non seulement du point de vue du jeu, mais aussi en les regardant. Peut-être pas l’utilisation la plus impressionnante de la nouvelle génération de matériel, mais bon, tout ce qui améliore la qualité de l’expérience est le bienvenu, non ?

Alors qu’est-ce que tu en penses? As-tu regardé la vidéo ? Enthousiasmé par l’un des changements mis en œuvre cette année ? Choisissez la section des commentaires et faites-le nous savoir.