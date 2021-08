NHL 22 montre un premier aperçu du gameplay avec une nouvelle bande-annonce

Après la bande-annonce de révélation de NHL 22 la semaine dernière, ce n’était qu’une question de temps avant que nous ayons un bon aperçu de la façon dont les débuts de la nouvelle génération de sports congelés se joueraient. Aujourd’hui, nous recevons notre premier réel aperçu du jeu, avec une bande-annonce de gameplay assez complète avec des commentaires qui mettent en évidence les nouvelles fonctionnalités à venir pour l’entrée de cette année.

Le premier à sortir de la porte est bien sûr un sujet de discussion sur le fait que la LNH bascule enfin vers le moteur Frostbite d’EA. Certaines mises à jour visuelles décentes sont discutées, comme de meilleures surfaces de glace, de meilleurs effets pour des choses comme les fusées éclairantes et la neige, et des modèles mis à jour – Elias Pettersson est particulièrement beau – ainsi que des animations faciales qui peuvent réagir de manière plus dynamique à ce qui se passe sur la glace. Il est difficile de déterminer si les animations sont une amélioration par rapport à une si petite taille d’échantillon, mais elles ne peuvent sûrement pas être pires que les visages effrayants et sans vie des joueurs des années passées, n’est-ce pas ?

La bande-annonce parle ensuite de l’amélioration des détails pour les arènes, des surfaces de glace de meilleure qualité et d’un système de pulvérisation de glace plus dynamique qui peut recouvrir la caméra pendant les rediffusions. Bien sûr, ce n’est pas une grosse affaire, mais c’est un petit détail amusant qui peut aider à donner une authenticité supplémentaire à l’expérience. Et la refonte de l’éclairage gracieuseté de Frostbite semble être le plus grand facteur de différence. Les planches refléteront le jeu en temps réel, et le nouveau système d’éclairage sonne comme si toutes les textures et surfaces recevraient et refléteraient la lumière de manière plus authentique, ce qui a fortement déçu lors des sorties précédentes.

Le prochain domaine d’intérêt est les capacités X-Factor, une greffe des jeux Madden. Certains des plus grands noms de la LNH auront désormais des capacités spéciales pendant le jeu. Ceux-ci comprennent 29 facteurs X différents répartis sur six domaines d’intervention différents, et quelques-uns sont présentés. La bande-annonce montre Panarin, McDavid, Matthews, Jones et Vasilevsky, mais il y en aura bien sûr plus dans le jeu final. Les capacités sont également mentionnées pour s’appliquer à toutes les positions et apparaissent dans tous les modes de jeu, donc si vous allez jouer à NHL 22, vous voudrez probablement vous habituer à les voir.

Le prochain domaine d’intérêt est la physique des bâtons, quelque chose qui a été grandement besoin d’une mise à jour pendant un certain temps. Les animations et le gameplay réel impliquant votre bâton – en particulier défensivement – ​​sont catastrophiques depuis des années, donc la mise à jour est définitivement un changement bienvenu. Les bâtons interagiront désormais plus précisément avec d’autres bâtons ainsi qu’avec d’autres corps sur la glace, permettant au hockey de ressembler davantage à du hockey. Les titres précédents de la série n’ont fait qu’agiter la physique des bâtons à la main, avec quelques animations en conserve différentes pour les voyages, et au-delà de cela, les bâtons pourraient être où bon leur semble, donc c’est très certainement un changement bienvenu.

Le dernier domaine d’intérêt de la bande-annonce concerne une nouvelle interface utilisateur de réalité augmentée, qui a honnêtement l’air plutôt cool. Il imite les graphismes fantaisistes que vous pourriez voir fusionnés dans une diffusion d’un vrai match de hockey et bat les pauses gênantes entre les mises au jeu pour les mêmes menus de statistiques qui seraient normalement vus match après match. Cela rationalise également la nature de démarrage et d’arrêt du jeu, permettant à tout de se dérouler de manière plus fluide, et avec un peu de chance rendre les choses plus amusantes.

Mais c’est tout. Bien que la bande-annonce soit assez longue et fasse des plongées raisonnablement approfondies dans chacun de ces quatre domaines clés à améliorer, compte tenu du fonctionnement des jeux de sport, ce sont probablement les seul améliorations. Et nous ne savons même pas encore ce qui est retiré. Les changements mis en œuvre sont les bienvenus, et cela pourrait bien être une refonte d’année en année plus importante pour les matchs de la LNH que ce à quoi nous sommes habitués, mais cela n’en a certainement pas l’air. Quoi qu’il en soit, nous le saurons bien assez tôt car le jeu sera lancé le 15 octobre.