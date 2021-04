NHL 21 Puckers à EA Play à partir du 12 avril, FIFA 21 gagne à l’unité en mai

Comme promis précédemment, le simulateur de hockey sur glace NHL 21 pliera jusqu’à EA Play à partir du 12 avril, les abonnés pourront télécharger le jeu complet dans le cadre de leur adhésion. Le titre était disponible en tant qu’essai gratuit de 10 heures sur le service, mais vous pourrez désormais jouer aussi longtemps que vous le souhaitez, à condition que votre abonnement ne prenne pas fin.

Et plus tard en mai, le service échangera des patinoires contre des terrains de football, lorsque FIFA 21 gagnera dans le cadre d’EA Play. Cela signifie que tous les titres sportifs phares d’EA Sports seront disponibles dans le cadre du service d’ici l’été, et que vous serez également éligible à des boosters tout au long de la saison, comme les Gold Team Fantasy Packs dans Madden NFL 21.