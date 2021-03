NFT Art: qu’est-ce que c’est et comment il est utilisé comme crypto-monnaie

L’année dernière, une œuvre vidéo de 10 secondes a été achetée pour 67 000 € par le collectionneur d’art basé à Miami Pablo Rodriguez-Fraile. Il y a une semaine, il a vendu cette même pièce pour 6,6 millions de dollars.

Ce qu’il a acheté est un nouvel actif numérique tendance connu sous le nom de jeton non fongible (NFT). Pendant la pandémie, les NFT ont grimpé en flèche en popularité auprès des investisseurs et des collectionneurs se précipitant pour acheter des articles qui n’existent qu’en ligne.

Les NFT peuvent aller des œuvres d’art numériques, telles que celle achetée par Rodriguez-Fraile, aux cartes de sport en passant par la sex tape audio enregistrée et vendue par Azealia Banks et son petit ami Ryder Ripps, un artiste conceptuel, pour 10,00 ETH, soit 17240,40 €.

La crypto-monnaie, telle que Bitcoin, existe depuis des années, mais maintenant, et fonctionne selon le même principe. Les NFT sont la nouveauté et beaucoup disent qu’ils représentent l’avenir de la propriété numérique.

Qu’est-ce que la crypto-monnaie NFT et qu’est-ce qui la rend non fongible par rapport à fongible?

Un NFT est un type spécial de crypto-monnaie. Il représente un aspect unique de l’achat et de la vente en ce qu’il n’est pas interchangeable.

Beaucoup se demandent peut-être la même chose. Si c’est en ligne, quelqu’un ne peut-il pas simplement enregistrer la vidéo ou capturer une image sans rien payer? Non, et voici pourquoi.

Tous les NFT sont authentifiés par la technologie blockchain, qui sert de signature numérique pour certifier à qui appartient le NFT et qu’il s’agit en fait de l’élément d’origine. Cela permet au NFT d’être certifié comme unique en son genre et supprime la possibilité que de faux NFT se vendent plus que ce qu’ils valent.

« Vous pouvez aller au Louvre et prendre une photo de la Joconde et vous pouvez l’avoir là-bas, mais cela n’a aucune valeur car il n’a pas la provenance ou l’histoire de l’œuvre », a déclaré Rodriguez-Fraile .

«La réalité ici est que cela est très, très précieux en raison de qui est derrière cela», a-t-il ajouté.

Comme mentionné un peu plus haut, les NFT sont uniques en ce qu’ils ne peuvent pas être échangés, c’est ce que signifie «non fongible». Chacun est unique en son genre, par opposition aux actifs «fongibles», comme l’argent ou les actions.

Qu’est-ce que l’art numérique NFT?

Les œuvres d’art NFT sont créées par des artistes et vendues à des collectionneurs. Ils sont comme des peintures ou des sculptures, sauf qu’ils existent exclusivement dans le domaine numérique.

Le musicien, Grimes, est l’un des nombreux artistes qui ont récemment fait un joli sou grâce à l’art NFT. Après avoir mis une série de 10 pièces créées en collaboration avec son frère, Mac Boucher, mise aux enchères, certaines étant uniques et d’autres avec des milliers d’exemplaires, elle a gagné plus de 6 millions de dollars.

De l’art qu’elle a vendu de leur collection « War Nymph », la pièce la plus vendue se composait d’une croix, d’une épée et de chérubins volants recouverts d’une chanson originale de Grimes elle-même. Le prix total? 389 000 € pour la pièce intitulée «Death of the Old».

Beeple, de son vrai nom Mike Winkelmann, est un créateur d’art numérique NFT. Il s’est associé à Nifty Gateway dans le passé et a vendu pour 3,5 millions de dollars d’œuvres d’art. Grimes s’est également associée à eux, en plus de WayNymph afin de promouvoir son album.

Christie’s, une maison de vente aux enchères, a récemment lancé sa première vente d’art numérique où elle a vendu un collage de 5 000 photos de Beeple. C’est une œuvre d’art qui n’existe qu’en tant que NFT. Jusqu’à présent, l’offre la plus élevée se situe à 3 millions de dollars, la vente devant se clôturer le 11 mars.

«Nous sommes dans un territoire très inconnu. Dans les 10 premières minutes des enchères, nous avons eu plus d’une centaine d’offres de 21 soumissionnaires et nous étions à un million de dollars », a déclaré Noah Davis, spécialiste de l’art d’après-guerre et contemporain chez Christie’s.

Que sont les Hashmasks?

Une autre forme de numérique, les Hashmasks, décrits par leurs créateurs, Suum Cuique Labs, basé à Zurich, comme «un objet de collection d’art numérique vivant créé par plus de 70 artistes dans le monde».

Lorsque vous achetez un Hashmask, vous recevez un jeton de changement de nom (NCT), qui permet au propriétaire de nommer l’un des 16 000+ NFT.

Chaque NFT est un portrait composé de six éléments: un personnage, un masque, une couleur des yeux, un teint, un élément et un arrière-plan. De nombreux Hashmasks incluaient également des messages cachés intégrés.

L’un des co-créateurs des projecteurs, connu uniquement sous le nom de « John Doe », a déclaré à CoinDesk que tel « [puzzles] et les messages diffusés sur les Hashmasks créent une interaction avec la communauté et ajoutent de la rareté. «

Photo: Créé par « Suum Cuique Labs GmbH », domaine public, via Wikimedia Commons

NFT est-il l’avenir et est-il durable?

Le monde NFT a connu une explosion de popularité. Avec la pandémie qui a entraîné la fermeture de tant de choses, il est logique que les NFT aient explosé quand ils l’ont fait.

L’article continue ci-dessous

Le marché des NFT pourrait-il gonfler dans une bulle? Les sommes importantes destinées aux NFT sont-elles un phénomène temporaire?

Suite à la vente de sa propre cassette audio, Banks a partagé son opinion sur le média dans ses histoires Instagram.

«J’ai vraiment l’impression que cette crypto-monnaie est une arnaque», a écrit Banks. «Bien sûr, c’était amusant d’apprendre pendant une minute mignonne, mais il y a beaucoup de signaux de vertu et d’élitisme dans l’espace bien que sa cause soit de« démocratiser la richesse ». «

«On parle beaucoup de décentralisation mais en réalité c’est de la supercentralisation. Le grand livre public« semble »être une bonne idée, mais quand on y pense… littéralement, tout le monde peut avoir accès à vos finances et à vos habitudes financières ……, » elle a ajouté.

Les investisseurs et les experts affirment qu’il existe un risque de pertes énormes lorsque le battage médiatique s’éteint.

Ce «battage médiatique» nécessite des recherches et une compréhension approfondie pour savoir dans quelles pièces il vaut la peine d’investir et conserveront leur valeur même des années plus tard.

L’avenir est radieux et le boom du NFT ne fait que commencer. Seul le temps nous dira ce qui attend les NFT et les actifs numériques.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.