Nezuko Inosuke ou Zenitsu mourront-ils dans Demon Slayer ?

Demon Slayer a été un succès mondial. Il a lutté contre des classiques tels que Spirited away a pris d’assaut les ventes. Toujours selon les derniers rapports, la saison 2 de Demon Slayer n’est pas loin !! La bande-annonce est déjà sortie. Le personnage têtu de Tanjiro pour sauver Nezuko a beaucoup inspiré Inouske et Zenitsu.

Dans le film Mugen train, l’histoire se termine par la mort douloureuse de Ky ofjurō Rengoku. Cela a laissé tout le monde s’interroger sur l’avenir des autres personnages. Donc, dans cet article, nous allons discuter si Nezuko, Inouske ou Zenitsu ont une chance de survie dans Demon Slayer.

Tanjiro : » Promets-moi que tu ne mourras pas, Inouske. » #DemonSlayer sur Toonami pic.twitter.com/6CQYg6Bi4w – Toonami News (@ToonamiNews) 1er mars 2020

Zenitsu et Inouske étaient peut-être paresseux au début, mais le personnage de Tanjiro avait fait une grande différence en eux et ils avaient dû quitter leur lit. À la fin de l’entraînement, tous étaient également capables de combattre les démons et de se rapprocher de leur véritable ennemi Muzan Kibutsuji. Auparavant, la mort de Rengoku a laissé tout le monde dans une immense douleur. Personne ne s’y attendait ou ne s’attendait probablement à un miracle de dernier moment, mais il ne s’est rien passé.

Pour les futures missions, Tanjiro sera bien sûr accompagné d’Inouske, Zenitsu et Nezuko. Puisque nous connaissons le lien fort qui existe entre les deux frères et sœurs. Sur cette note, nous pouvons également nous attendre à ce qu’un lien fort se développe entre les autres. Zenitsu est déjà obsédé par Nezuko. Nous les avons tous vus se battre jusqu’à leur dernier souffle. Cependant, avec l’ennemi de plus en plus fort, la mort est inévitable. Quelque part ou l’autre il y aura des sacrifices et il est difficile de prédire qui sera le prochain !

Tous les personnages de Demon Slayer ont des capacités spéciales et ils ont d’autres capacités pour se pousser à l’extrême afin de sauver l’humanité. Avec le temps, nous pouvons également nous attendre à ce que Nezuko développe ses compétences de combat et conserve autant que possible son côté humain. Selon l’intrigue jusqu’à présent, nous pouvons nous attendre à ce qu’ils deviennent tous plus forts ensemble à chaque mission.

Tanjiro, Nezuko, Zenitsu et Inosuke sont de retour, ainsi que le Sound Hashira, Tengen Uzui. Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc sera diffusé en 2021 sur Funimation ! En savoir plus : https://t.co/AwetL0vOUD @aniplexUSA @DemonSlayerUSA pic.twitter.com/P2bMEUSSZ1 – Funimation (@Funimation) 21 juillet 2021

