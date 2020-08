Neymar et Nike rompent leur contrat de sponsoring après 15 ans

SAO PAULO – La société américaine Nike a annoncé ce samedi qu’elle mettrait fin à son contrat de sponsoring avec l’attaquant brésilien Neymar, du Paris Saint-Germain, à partir de lundi prochain, après 15 ans ensemble.

“Neymar Jr ne sera plus un joueur Nike à compter du 31 août 2020”, a déclaré la marque d’équipement de sport dans une note.

L’information avait été avancée la veille par le portail “Diário do Peixe” et ce samedi elle a été annoncée par la société elle-même, qui n’a toutefois pas dévoilé les raisons de la fin de la relation contractuelle avec la star de l’équipe brésilienne.

Neymar a “ signé ” son premier contrat avec Nike alors qu’il n’avait que 13 ans, alors qu’il était actif dans les catégories inférieures de la Les saints, et l’a renouvelé en 2011 jusqu’à la fin de 2022.

Le conseil de l’ancien joueur de Barcelone indiquait qu’il n’avait aucune information et que, jusqu’à présent, il n’était pas au courant de l’affaire.

Selon le portail UOL, la résiliation du contrat est due à des écarts dus aux nouvelles valeurs proposées par Nike et qui, apparemment, n’ont pas été approuvées par le maillot 10.

Neymar, 28 ans, profite désormais de ses vacances à Ibiza, selon ce qu’il a publié ces derniers jours sur ses réseaux sociaux, après avoir joué avec le PSG en finale de Ligue des champions qu’il a perdue à Lisbonne face au Bayern Munich (0-1).

L’attaquant a retrouvé son meilleur niveau en cette année atypique, marquée par la pandémie de coronavirus, après un 2019 au cours duquel il a subi des blessures et a été impliqué dans diverses polémiques, les plus graves, une plainte pour viol déposée par un mannequin et déjà Il a été déposé par la justice brésilienne faute de preuves.