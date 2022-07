New York et Ubisoft Framerate moche ont montré le gameplay de la résurgence de la division

éditeur français Ubisoft a publié plusieurs nouvelles vidéos dans lesquelles les développeurs ont démontré en détail le gameplay du jeu shareware The Division Resurgence.

Le projet sera publié sur les smartphones et les tablettes fonctionnant sous iOS et Android.

Les événements du jeu se dérouleront à nouveau à New York, dont la majeure partie de la population est décédée à la suite d’une attaque biologique utilisant un virus de la variole modifié. Les joueurs prendront le contrôle des agents de la division stratégique de la patrie, qui se lèvent pour protéger les survivants des gangs qui sévissent dans les rues de la ville.

À en juger par la démo, Resurgence ne différera pas beaucoup des parties sous licence de The Division. Dans le même temps, la version actuelle du jeu s’est avérée très brute car, sur les vidéos, des baisses de fréquence d’images substantielles sont visibles à l’œil nu.

Dans un post précédent, Resurgence s’inscrit parfaitement dans le monde de la division. Cela commence par la Division 1, ce qui lui donne une chance de montrer une partie du début du jeu sous un nouvel angle, mais Norris dit qu’une grande partie du jeu suit l’histoire de la Division 1. , Cela fonctionne donc comme une pseudo-suite.

La principale division ennemie dans la restauration est une nouvelle faction dans l’univers. On les appelle des gens libres, composés de scientifiques, d’artisans et d’ingénieurs essayant de survivre à New York.

Couvrez toutes vos capacités sur des routes délabrées et utilisez différentes compétences pour vous améliorer de l’ennemi, mais avec quelques compensations et ajustements pour le portable Plate-forme.

Au début du jeu, vous choisissez votre fonctionnalité ou votre classe, et pendant que vous jouez, vous pouvez déverrouiller et basculer entre différents éléments. Par exemple, les compétences de Vanguard peuvent mettre en évidence les ennemis de votre équipe, tandis que Demoman peut utiliser d’autres armes explosives et des mines sûres.

Selon Norris, six spécialités seront disponibles au lancement. Dans la démo de gameplay, nous avons vu des joueurs déposer des noyaux pour obtenir une meilleure position de tir et abattre des tours extérieures pour aider à combattre les ennemis. Les hommes libres sont également bien équipés et peuvent utiliser des objets tels que des drones télécommandés.