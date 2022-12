New York devient le premier État américain à adopter une législation sur le « droit à la réparation », mais de manière très édulcorée

in

New York est devenu le premier État américain à adopter une législation sur le droit à la réparation plus tôt cette semaine. Quelques mois après avoir été promulguée par des majorités bipartites retentissantes dans les deux chambres de la législature de l’État de New York, la gouverneure Kathy Hochul a finalement promulgué le Digital Fair Repair Act.

Bien que l’adoption de cette législation soit saluée comme « créant un précédent » par les groupes de défense du droit à la réparation, le projet de loi, sous la forme dans laquelle il a été adopté, est fortement édulcoré. La nouvelle loi oblige les entreprises à fournir au public les mêmes outils de diagnostic, manuels de réparation et pièces que ceux qu’ils fournissent à leurs propres techniciens de réparation dans les centres de service agréés.

Cependant, en raison du lobbying de groupes d’intérêts spéciaux soutenus par le lobby technologique, la législation dans sa forme actuelle a été considérablement affaiblie. Le projet de loi signé par Hochul contient encore plus de conditions et d’exceptions, qui masquent ce qui préoccupait les lobbyistes de la technologie, à savoir les problèmes techniques qui pourrait mettre la sûreté et la sécurité en dangerainsi que d’augmenter le risque de blessure lié aux projets de réparation physique.

L’un des principaux moyens par lesquels la législation a été édulcorée était la condition qu’elle ne s’appliquera qu’aux appareils fabriqués et vendus à New York le 1er juillet 2023 ou après – les appareils plus anciens n’ont pas besoin d’être couverts par cette législation, qui , va franchement à l’encontre de l’objectif de la loi.

Une autre manière dont la loi a été compromise, c’est que l’équipement interentreprises et interentreprises qui n’est pas vendu aux consommateurs a également été exclu de la législation. Les agriculteurs américains ont été les principaux partisans du mouvement du droit à la réparation aux États-Unis, et cette section particulière de la législation qui exclut les machines interentreprises sera un revers majeur pour eux.

Les agriculteurs aux États-Unis se sont battus contre les fabricants de tracteurs comme John Deere, pour avoir empêché les agriculteurs de réparer ou de travailler sur leurs propres machines de quelque manière que ce soit, sans avoir à se rendre dans les centres de service et les ateliers de réparation où ils sont souvent facturés des frais exorbitants. .

Les fabricants ont également obtenu le droit de fournir des assemblages de pièces au lieu de pièces par eux-mêmes lorsque le risque d’une mauvaise installation augmente le risque de blessure. Cela signifie que bien qu’un client puisse faire réparer son téléphone ou tout autre appareil technologique dans un atelier de réparation tiers, il peut être obligé d’acheter des pièces qui n’ont pas besoin d’être remplacées.

De plus, comme les ensembles ont été définis de manière vague, il est possible que si un client a juste besoin de remplacer la batterie de son appareil, il soit obligé d’acheter un nouveau port de charge et de le faire installer également.

Ces compromis s’ajoutent à certaines exemptions générales déjà prévues dans le projet de loi initial, qui excluent les dispositifs médicaux, les véhicules à moteur, les équipements tout-terrain ou les appareils électroménagers.

Les militants du droit à la réparation ont salué l’adoption du projet de loi tout en reconnaissant que les compromis le rendent plus faible qu’il ne devrait l’être.

« C’est une énorme victoire pour les consommateurs et une avancée majeure pour le mouvement du droit à la réparation », a écrit le PDG d’iFixit, Kyle Wiens, l’un des plus grands soutiens du mouvement. « New York a créé un précédent à suivre pour d’autres États, et j’espère voir davantage d’États adopter une législation similaire dans un proche avenir. »

