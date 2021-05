New York City Pride interdira à la police de participer à des événements jusqu’en 2025

« NYC Pride n’est pas disposé à contribuer de quelque manière que ce soit à créer une atmosphère de peur ou de préjudice pour les membres de la communauté. »

La New York City Pride a annoncé qu’elle interdirait aux forces de l’ordre de participer aux événements Pride jusqu’en 2025.

Il a également annoncé qu’il procéderait à une transition pour fournir une «sécurité communautaire accrue et des premiers intervenants» tout en prenant des mesures pour réduire la présence du NYPD lors d’événements.

Cette décision intervient après des années de demandes de militants qui ont fait valoir que la marche était trop surveillée et que l’inclusion de flics dans le défilé est en contradiction avec les valeurs de libération queer, en particulier pour les membres du BIPOC, qui sont confrontés à des niveaux de violence disproportionnés. aux mains de la police. Sans oublier que les origines de NYC Pride remontent aux émeutes de Stonewall, une rébellion contre la brutalité policière.

La décision est susceptible de faire pression sur d’autres événements de la fierté à travers le monde pour interdire à la police de participer à des défilés et à d’autres événements connexes, une question qui est vivement contestée depuis de nombreuses années dans plusieurs grandes villes.

Police d’interdiction de la fierté de New York. Image: Getty

Dans une déclaration sur son site Web, NYC pride a déclaré:

<< NYC Pride cherche à créer des espaces plus sûrs pour les communautés LGBTQIA + et BIPOC à un moment où la violence contre les groupes marginalisés, en particulier le BIPOC et les communautés trans, a continué de s'intensifier. Le sentiment de sécurité que les forces de l'ordre sont censés fournir peut au contraire être menaçant, et parfois dangereux, pour ceux de notre communauté qui sont le plus souvent ciblés avec une force excessive et / ou sans raison.

« NYC Pride n’est pas disposé à contribuer de quelque manière que ce soit à créer une atmosphère de peur ou de préjudice pour les membres de la communauté. Les mesures prises par l’organisation mettent les forces de l’ordre au défi de reconnaître leur préjudice et de corriger la situation à l’avenir, dans l’espoir de faire un changement percutant. «

NYC Pride annonce de nouvelles politiques pour lutter contre la présence des forces de l’ordre et du NYPD aux événements Pride à New York. Les mesures prises mettent les forces de l’ordre au défi de reconnaître leur préjudice et de corriger la voie à l’avenir, dans l’espoir d’apporter un changement percutant. pic.twitter.com/DAVtJBtCSR – Fierté de New York (@NYCPride) 15 mai 2021

Selon BuzzFeed News, un porte-parole du NYPD a déclaré que le département était «découragé» par la décision mais qu’il prévoyait toujours d’être présent «pour assurer la sécurité routière et le bon ordre pendant cet événement énorme et complexe».

Des groupes représentant des officiers LGBTQ +, tels que la Gay Officers Action League (GOAL), ont condamné l’interdiction, la considérant comme une exclusion pour les membres homosexuels de la force. Cependant, de nombreux militants et participants réguliers de la NYC Pride félicitent le comité de la NYC Pride d’avoir pris cette position (attendue depuis longtemps, diront certains).

Tous les yeux sont maintenant rivés sur vous, London Pride …

