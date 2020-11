New York autorise les permis de conduire «  X  » dans le cadre du procès d’un résident non binaire

Sander Saba, un résident trans non binaire de New York qui a intenté une action en justice forçant la ville à introduire des marqueurs de genre X sur les permis de conduire. (Fourni par Lambda Legal)

New York introduira des marqueurs de genre X sur les permis de conduire, il a émergé d’un procès intenté par un résident trans non binaire.

Ponceuse Saba, 25 ans, diplômée de la faculté de droit de l’Université de New York, a fait valoir que la politique de l’État de New York consistant à n’offrir que des marqueurs de genre «masculin» et «féminin» sur les permis de conduire est discriminatoire.

Plus d’une douzaine d’États américains proposent déjà des marqueurs de genre X sur les permis de conduire.

Lorsqu’ils ont intenté le procès en juillet, Saba a déclaré: «Ma demande est simple: avoir un permis de conduire qui correspond à mon identité.

«C’est humiliant d’être forcé de porter des papiers d’identité qui ne correspondent pas à mon identité. L’État de New York devrait respecter qui je suis, me reconnaître comme non binaire et me délivrer un permis de conduire précis. «

Dans des documents déposés dans le cadre de la poursuite fédérale de Saba, les fonctionnaires ont révélé que des marqueurs de genre X sur les permis de conduire seraient introduits, ajoutant que la révision prendrait jusqu’à un an car les ordinateurs du Département des véhicules automobiles ne peuvent actuellement pas traiter automatiquement un marqueur de genre X.

Les avocats de l’État de New York ont ​​également demandé que le procès soit rejeté, affirmant qu’il était nul parce qu’ils avaient commencé à planifier à la fin de l’année dernière pour «permettre aux New-Yorkais de recevoir un permis de conduire portant un marqueur d’identification de genre« X »via un processus de demande automatisé».

Le procès de Saba a été déposé par Lambda Legal, une organisation qui œuvre pour garantir les droits civils des personnes LGBT +.

Carl Charles de Lambda Legal a déclaré à propos du développement: «Chaque jour où une personne se voit refuser des documents d’identité exacts est un jour où ses droits sont inconstitutionnellement privés et où elle subit un préjudice.

«Nous continuerons de poursuivre notre cause au nom de Mx Saba afin que tous les New-Yorkais non binaires puissent avoir une identification précise de l’État dont ils ont besoin sans retard injustifié.»

Un porte-parole du Département des véhicules automobiles a déclaré que New York prenait des mesures pour faire progresser les droits civils des résidents trans et non conformes.

«Le DMV comprend l’importance de cette question pour tant de New-Yorkais, mais ne peut pas commenter davantage car cela concerne un litige en cours», a déclaré Lisa Koumjian.

New York a introduit des marqueurs de genre X sur les certificats de naissance en 2019, avec Bill de Blasio, maire de New York, affirmant que la mesure avait été introduite pour rendre la ville plus accueillante pour les personnes trans et non binaires.

Plus de 7 000 résidents américains ont maintenant un X comme marqueur de genre sur leur identification.