New World perd plus d’un demi-million de joueurs au cours de son premier mois

Malgré un grand succès lors de son week-end de lancement, « New World », un jeu développé par l’équipe d’Amazon Game Studios, traverse désormais une route mouvementée puisqu’il clôture son premier mois sans la moitié de ses joueurs qui atteignent un peu plus de la moitié d’un millions de personnes.

Un nouveau rapport de Forbes sur les chiffres que « New World » a présentés sur SteamCharts ces derniers jours indique que ce RPG en ligne n’est pas exactement à son meilleur après avoir atteint un total de 913 027 millions de joueurs lors de ses premiers jours de lancement.

« New World » perd actuellement environ 135 000 joueurs par semaine. Au cours des dernières 24 heures, son point le plus élevé de joueurs est à 404 438, ce qui signifie qu’il a déjà réussi à perdre plus d’un demi-million de ses utilisateurs actifs, et ce nombre devrait continuer à baisser.

Qu’un jeu RPG en ligne soit abandonné par autant d’utilisateurs n’est pas rare dans l’industrie, bien qu’il soit rarement présenté à un stade aussi précoce du lancement. Cependant, ce n’est pas surprenant dans le cas du titre Amazon Studios, avec divers rapports indiquant qu’il s’agit d’un grand espace avec peu d’activités à offrir au joueur.

« New World » a fait face à de nombreux problèmes qui ont été découverts ces dernières semaines, notamment le fait que les joueurs peuvent saboter le jeu via leur boîte de discussion. Un bug a également empêché les joueurs de réaliser un profit dans la salle des ventes en vendant un objet lorsqu’ils sont hors ligne.

En plus du fait que certaines caractéristiques des personnages n’ajoutent rien au système de jeu et que le manque de monnaie dans le jeu a conduit les utilisateurs à mettre en place leur propre système de trading. De plus, « New World » aurait de grandes difficultés à se connecter aux serveurs la plupart du temps.