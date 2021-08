New World, le MMO d’Amazon, a une bêta ouverte gratuite début septembre

Après l’énorme succès de Nouveau mondeBêta fermée de qui s’est déroulée début août, le jeu a été retardé jusqu’au 28 septembre. Alors que la bêta fermée a attiré 200 000 joueurs, ces joueurs ont ensuite découvert des problèmes mécaniques et de serveur avec le jeu.

À l’origine en raison du lancement dans quelques jours, New World a été retardé pour d’autres correctifs. Il a été annoncé aujourd’hui qu’il y aura une autre période bêta qui se déroulera entre le 9 et le 12 septembre. Contrairement à la période de bêta fermée, il s’agit d’une bêta ouverte et totalement gratuite.

Tracez votre cap et déterminez votre destin ! De survivant naufragé à héros légendaire, évoluez en tant qu’aventurier en explorant les anciens mystères d’Aeternum ! La bêta ouverte commence le 9 septembre !

⚔️ https://t.co/rjftWBn6Aopic.twitter.com/iMpyeLVXOI – Nouveau Monde (@playnewworld) 25 août 2021

La bêta ouverte a été annoncée lors de la Gamescom et de nombreux fans sont ravis de replonger dans le monde d’Aeturnum. Aucune progression n’est reportée depuis la version bêta d’origine et rien ne sera enregistré pour le lancement du jeu.

Cependant, contrairement à la bêta fermée, la bêta ouverte est gratuite. Complètement libre. Vous n’avez pas besoin d’avoir pré-commandé le jeu. C’est une excellente occasion de voir si le MMO est pour vous avant la sortie fin septembre.

New World est un tout nouveau MMO d’Amazon Studios. Sa bêta fermée a envoyé les précommandes pour les éditions Standard et Deluxe du jeu au Fumer La liste des meilleurs vendeurs et le jeu ont enregistré une audience constante de plus de 100 000 téléspectateurs sur Twitch pendant la majeure partie de la version bêta.

Conçu autour d’un système de mise à niveau sans classe, le jeu promeut une utilisation intensive du menu d’artisanat, encourage les événements PvP à grande échelle et se sent social d’une manière que de nombreux MMO récents n’ont tout simplement pas – vous pouvez lire à ce sujet dans la critique ici.

Malgré quelques défauts évidents dans le jeu, New World a reçu des critiques assez solides de la part de sa base de joueurs, bien que ceux qui ont passé plus d’une centaine d’heures pendant la version bêta aient signalé certains problèmes – principalement liés au système de faction déséquilibré, pauvre ennemi AI, et un manque de contenu de fin de partie.

Une grande partie de cela sera, espérons-le, résolue avant le lancement du jeu. Le jeu a déjà subi des centaines de changements depuis son Alpha d’origine, et d’autres changements sont attendus avant la bêta ouverte. Il est probable que cette période sera utilisée comme test de résistance pour les performances du serveur, ce qui manquait cruellement lors de la bêta fermée.

Les notes de mise à jour devraient être publiées avant la bêta ouverte.