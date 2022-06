New Thor: Love and Thunder Clip et affiches de films

in

Thor: Love and Thunder est sur le point de sortir et de Marvel, ils utilisent les machines marketing avec un nouveau clip et des affiches du film tant attendu.

©IMDBThor : Amour et tonnerre

Thor : Amour et tonnerre est la prochaine entrée dans la phase 4 du Univers cinématographique Marvel où le dieu du tonnerre sera menacé par un rival comme jamais auparavant : Gorr le dieu boucher. Ce méchant veut se venger de tous les dieux et l’Asgardien est sur sa liste. Armé de la Necrosword le personnage en charge du talentueux balle chrétienne Cela aura un impact énorme sur le MCU.

Le film sortira le 8 juillet et merveille a lancé la machinerie marketing avec un nouveau clip promotionnel pour le film mettant en vedette Chris Hemsworth comme Thor et Natalie Portman comme Jane Foster / Mighty Thor. Dans ce cas, la nouvelle bande-annonce commence par une déclaration alarmante : « Un maniaque est derrière nous et nous devons faire quelque chose »dit Thor.

Le héros puissant qui a la hache comme arme Brise-tempête dit qu’il a réuni la meilleure équipe de tous les temps composée de Korg, Valkyrie, les Gardiens de la Galaxie et son ex-petite amie : Mighty Thor. Bien sûr, cette fois, Jane Foster se montre digne de lever le marteau Mjolnir et devient un super-héros apparemment encore plus puissant que Thor lui-même.

+Thor : Amour et Tonnerre Affiches

De son côté, Gorr The God Butcher tue des divinités et vient affronter l’Asgardien, alors Thor attire l’attention de ce méchant. Selon le nouvel antagoniste, le dieu du tonnerre n’est pas comme ses précédentes victimes car il a vraiment « se battre pour quelque chose »dans les mots exacts du personnage magistralement joué par balle chrétienne. Taika Waititi assuré que cette caractérisation sera l’une des meilleures du MCU.

Thor : Amour et tonnerre también es protagonizada por Tessa Thompson como Valquiria, Chris Pratt como Peter Quill, Taika Waititi como Korg, Karen Gillan como Nébula, Bradley Cooper como Rocket, Vin Diesel como Groot, Dave Bautista como Drax, Sean Gunn como Kraglin y Russell Crowe como Zeus, entre autres. Le film est réalisé par Taika Waititi tout comme l’entrée précédente dans la franchise : ragnarok.

