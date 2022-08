New Tales from the Borderlands: Gearbox annonce une nouvelle aventure scénarisée

développeur boîte de vitesses a une nouvelle aventure épisodique Borderlands pour ce mois d’octobre annoncé, qui est une suite de l’excellente franchise Telltale Games Contes des frontières de 2015 représentera.

Mais au lieu de se concentrer sur les héros précédents Rhys et Fiona de la série originale Tales, le nouveau jeu, intitulé à juste titre Nouveaux Contes des Borderlands contrôle les joueurs trois nouveaux personnages qui se lancent dans un voyage pour sauver le monde.

Nouveaux héros, mais vieille recette

Pour démarrer le gamescom Gearbox dévoilé au Soirée d’ouverture en direct la première bande-annonce de « New Tales from the Boderlands ». Remplie d’action et d’humour, la bande-annonce a montré à quoi les joueurs peuvent s’attendre. Entre autres choses, un combat avec des figurines d’action et un jeu télévisé avec des requins ont pu être vus. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous:

Comme l’original Tales from the Borderlands, ce n’est pas un jeu de tir à la première personne, c’est un Jeu basé sur l’histoiredans lequel les décisions des joueurs jouent un rôle et déterminent la suite de l’histoire.

L’original Tales from the Borderlands a été développé par Telltale Games et a raconté une histoire en cinq épisodes. Après la fermeture de Telltale Games en 2018, la franchise a été vendue à 2K Games, propriétaire de la série Borderlands.

Ce nouveau jeu est publié par 2K et développé par le studio Borderlands Gearbox, qui a également intégré des membres originaux de l’équipe Tales from the Borderlands pour ce projet.

Des perdants adorables

Appartenir au nouveau trio de protagonistes anuun « scientifique altruiste », son frère en herbe Poser Octave et Francepropriétaire d’une boutique Froyo dans la métropole de Prométhée.

Ces trois-là ne sont clairement pas du matériel de héros, car Gearbox lui-même les appelle « un perdant adorable ». comme « des civils opprimés et sans peur » tentent de survivre à une invasion de leur patrie par le fabricant d’armes Tediore.

Quand est-ce que New Tales from the Borderlands sort ?

Les fans n’ont pas à attendre longtemps pour la nouvelle entrée dans l’histoire de « Borderlands ». New Tales from the Borderlands est disponible 21 octobre 2022 pour Commutateur Nintendo, Playstation 4, Playstation 5, Ordinateur Windows, Xbox One et Xbox série X.