New Spider-Man: No Way Home Featurette discute du retour passionnant des méchants

Nos méchants préférés des précédents films de Spider-Man sont officiellement de retour. Dans la dernière featurette publiée par Sony Pictures India, on peut voir les acteurs Willem Dafoe, Alfred Molina et Jamie Foxx se remémorer leur histoire avec la franchise Spider-Man et partager leur enthousiasme à enfiler à nouveau leurs costumes et retrouver leur méchant personnages. Dafoe et Molina ont déjà joué Norman Osborn/Green Goblin et le docteur Otto Octavius/Dr. Poulpe chez Sam Raimi Homme araignée et Spider-Man 2 respectivement. Alors que Jamie Foxx a joué Max Dillon/Electro dans Marc Webb’s L’incroyable Spider-Man 2.

Maintenant que ces gars reprennent leurs rôles dans la prochaine entrée du MCU, Spider-Man: No Way Home dans un conflit multiversal sans précédent, il ne pouvait pas y avoir de meilleure surprise pour les fans. Dans la featurette, Alfred Molina a souligné depuis combien de temps lui et Dafoe n’avaient pas joué les deux méchants les plus emblématiques de la trilogie originale.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

« [It’s been] vingt ans depuis son [Dafoe] Goblin vert; dix-sept ans depuis ma première fois en tant que Doc Ock »

Parlant davantage de son rôle dans le film, il a expliqué comment son arc continuerait directement à partir de son point de départ. Spider-Man 2. Molina a confirmé que son personnage ne serait pas celui qui se transformerait à la fin de Spider-Man 2, mais ce serait le même Doc Ock en colère, qui cherche à se venger de Peter Parker [Tobey Maguire] pour avoir entravé son expérience.

« Doc Ock, reprend là où il s’était arrêté. il est [out there] pour se venger »

La featurette mettait également en vedette le Dr Octopus de Molina affrontant Peter Parker [Tom Holland] à propos de sa machine endommagée, faisant référence à l’expérience ratée du film original qui a rendu Octavius ​​fou et contrôlant ses bras mécaniques.

Réagissant à ses représailles surprises en tant que Bouffon Vert, Willem Dafoe dit :

« Goblin croit, [in a] monde de gagnants et de perdants, le pouvoir est tout »

Alors qu’il répète cette déclaration, le long métrage nous donne un bon aperçu de son look comique dans le film, jetant sa tristement célèbre bombe citrouille sur Holland’s Spider-Man.

Jamie Foxx, quant à lui, vient d’un univers différent, cependant, son arc de personnage continue de L’incroyable Spider-Man 2. Dans ce film, Electro arrive avec un nouveau design de personnage, incitant Parker à demander – Comment est le nouveau look ? Le film présente Electro obtenant ses pouvoirs d’une sorte de réacteur à arc, le faisant jaunir. Il est possible qu’il reçoive ce regard dans le film et il pourrait éventuellement être vu sous sa forme bleue précédente au début du film. Foxx a déclaré,

« L’électro, c’est comme si le monde m’avait fait du tort. J’ai maintenant cette énergie, et je vais aller chercher la mienne »

Dans L’incroyable Spider-Man 2, Max Dillon se déchaîne après avoir acquis ces pouvoirs, attaquant le monde qui ne l’a jamais remarqué, se faisant ainsi des ennemis avec Spider-Man [Andrew Garfield]. Les bandes-annonces du film ont laissé entendre que Peter Parker réussirait finalement au premier semestre lui-même à capturer ces méchants multiversaux lâches, mais les relâcherait accidentellement en raison de son conflit interne de les envoyer à la mort. Cela contribuera probablement à créer une continuité entre les films précédents et celui-ci afin de rendre le retour de ces personnages plus crédible.

Outre ces trois méchants qui siégeaient au panel, Lizard de Rhys Ifans et Sandman de Thomas Haden Church apparaîtront également dans le film, cependant, aucune séquence des acteurs apparaissant sous leur forme humaine n’a été publiée. En outre, depuis que Venom est passé au MCU, les gens spéculent également sur le camée de Tom Hardy dans le film, d’autant plus que la photo de l’acteur portant un Pas de chemin à la maison le plafond de production a été libéré. Dans quelle mesure ces spéculations se réaliseront-elles bientôt lorsque le film sortira en salles.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est sur le point de sortir la semaine prochaine et le battage médiatique se renforce de jour en jour. Le film, dès sa phase de planification, faisait l’objet d’un examen minutieux et d’une publicité massive. Tout d’abord, cela était dû à ladite scission Disney-Sony. Une fois que cela a été résolu, cette refonte surprise des méchants a ouvert la voie à de nombreuses théories de fans concernant le multivers, et maintenant que tout est à l’air libre, il reste encore un point majeur de l’intrigue non révélé impliquant le retour possible de Tobey Maguire et Andrew Le retour de Garfield pour le film.

Quoi que le film apporte à l’écran, il va certainement inonder les cinémas pour être le film ambitieux qu’il est, et selon les propres mots d’Alfred Molina – ça va être très amusant.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira un jour avant sa sortie officielle dans certains territoires, c’est-à-dire qu’il se rendra en salles le 16 décembre lui-même.





Spider-Man: No Way Home Is ‘Spider-Man: Endgame’ selon le réalisateur Jon Watts Jon Watts a déclaré que Spider-Man: No Way Home allait être un grand film, l’appelant essentiellement les films Avengers: Endgame of Spider-Man.

Lire la suite





A propos de l’auteur