New Nintendo Direct annoncé après 500 jours sans aucun

Nintendo a annoncé que le premier Nintendo Direct complet depuis de très nombreux mois aura lieu demain. 17 février à 17 h HE / 14 h HP. Le livestream devrait durer environ 50 minutes et se concentrera sur jeux video ancien comme nouveau.

L’annonce indique spécifiquement que le nouveau Nintendo Direct comprendra des informations sur « Super Smash Bros. Ultimate », ainsi que les jeux vidéo qui arriveront sur Nintendo Switch au premier semestre 2021.

Il est difficile de dire que cela pourrait couvrir toute la nouvelle Nintendo Direct, cependant Il semble probable qu’il inclura une nouvelle révélation des combattants DLC «Super Smash Bros. Ultimate». Les prochains jeux vidéo Nintendo Switch incluent « Bravely Default II » et « New Pokémon Snap ». il est donc susceptible d’inclure également des informations sur les deux.

C’est la première fois Nintendo Partagez un Nintendo Direct compléter de 4 septembre 2018, Et étant donné à quel point même les minis ont été emballés dans le passé, je ne sais pas ce que Nintendo pourrait avoir dans sa manche.

Comme indiqué ci-dessus, le nouveau Nintendo Direct est prévu pour demain, 17 février à 17 h HE / 14 h HP. La Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite, les deux modèles officiels de la console, sont actuellement disponibles et Il y a plusieurs surprises que nous pourrions emporter avec nous demain.