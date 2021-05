New Mission: Impossible 7 Images taquiner la grosse moto et les cascades de train de Tom Cruise

Tom Cruise prend le train dans une nouvelle image de Mission: impossible 7. Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, le prochain film verra Cruise de retour dans une autre mission à enjeux élevés en tant que Ethan Hunt. Cruise a parlé de la production de la suite dans une nouvelle interview avec Empire, et l’histoire comprenait également une nouvelle image de Cruise comme Ethan suspendu avec désinvolture sur le côté d’un train à grande vitesse. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Tom Cruise explique à Empire comment remettre en marche la série Mission: Impossible 7 pendant la pandémie: https://t.co/mHE9GKzOwGpic.twitter.com/GGCb2rwJvE – Empire Magazine (@empiremagazine) 8 mai 2021

La production de la suite n’a pas été facile, car la pandémie a entraîné des retards de tournage importants. En décembre, des enregistrements audio de Tom Cruise crier sur les membres de l’équipage pour avoir violé les protocoles Covid-19 sur le plateau a été rendu public. De nombreux fans et célébrités soutenaient Cruise à l’époque, bien que Leah Remini ait suggéré que l’incident était un coup publicitaire. Dans tous les cas, Cruise a dit à Empire à quel point il était important de maintenir la production, et cela ne pouvait se produire que si tout était complètement sûr.

«J’ai produit 30 à 40 films. Je suis responsable de milliers, sinon de dizaines de milliers d’emplois. Tous mes amis de l’industrie, les gens qui sont dans la distribution et mon équipe me disaient: ‘Que va-t-on faire? faire? Je pourrais perdre ma maison! Alors j’ai dit au studio et j’ai dit à l’industrie: « Nous retournons. Nous allons remettre tout le monde au travail. Nous allons commencer à tourner en été. Et nous allons trouver comment faites-le en toute sécurité. ‘ »

Un défi majeur du tournage Mission: impossible 7 pendant une pandémie était que la fonction à gros budget nécessitait des tournages dans divers endroits à travers le monde. Cruise devait convaincre des endroits comme Abu Dhabi, la Norvège et l’Italie de laisser la production commencer dans la région, tandis que les voyages dans le monde entier étaient en grande partie interdits. Il a fallu beaucoup de planification méticuleuse, et quand tout est présenté, il est plus facile de comprendre pourquoi Cruise a pu être contrarié par les membres d’équipage qui enfreignent les protocoles.

C’est le moment que nous attendions tous. Tom Cruise nous souhaite la bienvenue à un été au cinéma dans le nouveau numéro d’Empire – et nous donne une interview EXCLUSIVE MONDIALE sur sa croisade pour sauver l’industrie cinématographique. En vente le 13 mai. Commandez en ligne ici: https://t.co/HWSwKzOmI5pic.twitter.com/gXXLtmJI1p – Empire Magazine (@empiremagazine) 7 mai 2021

« Nous avons dû créer des protocoles avec les studios et les compagnies d’assurance, et travailler sur les lois dans chaque pays. Leur assurer comment nous allions filmer dans le pays. Il y avait des moments où les gens disaient: » Cela n’arrivera pas. » Et je n’arrêtais pas de dire: ‘Cela se passe.’ «

Cruise admet qu’il y avait beaucoup d’émotions fortes avec les gens sept jours sur sept, et qu’il fallait beaucoup de travail pour «les aider à traverser». Les mesures de sécurité mises en œuvre pour le tournage comprenaient la distanciation sociale, des masques faciaux et des bulles de membres d’équipage – comme un maquilleur pour deux acteurs et le fait que les chefs de service restent seuls dans les chambres d’hôtel, ne filmant que les scènes requises et immédiatement. quitter le plateau.

Avec Cruise on a train, les nouvelles couvertures d’Empire taquinent également la grande cascade de moto parachutiste d’Ethan Hunt, qui semble assez excitante. La suite met également en vedette Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanesa Kirby, Esai Morales, Henry Czerny, Angela Bassett, Frederick Schmidt et Pom Klementieff. C’est le troisième Mission impossible film dirigé par Christopher McQuarrie après Nation voyou et Tomber. Mission: impossible 7 La sortie est prévue pour le 27 mai 2022. Cette nouvelle nous vient d’Empire.

