New Line Cinema nous laisse la bande-annonce du film Mortal Kombat

New Line Cinema nous laisse la première bande-annonce du film Mortal Kombat. Et pour l’instant ça nous convainc, hey.

Tout comme la dernière Saint-Valentin, nous avons réservé un peu de temps pour la bande-annonce de la Ligue de la justice que Zack Snyder nous a apportée, aujourd’hui nous avons eu une autre date. Cette fois c’est avec lui Bande-annonce du film Mortal Kombat, et jusqu’à présent, il n’a pas déçu.

Warner Bros., qui se chargera de sa distribution, a publié ce premier aperçu, également en espagnol. On y voit comment, enfin, ça ressemble beaucoup à des jeux vidéo. Il leur a été difficile de faire autre chose que d’utiliser les personnages de la saga et de mettre le décès dans toute sa splendeur. Et oui, ça finis-le quand le film est plié, ça a l’air bizarre. Mais c’est comme ça dans les jeux.

Si vous voulez la vidéo, vous devrez passer par la page YouTube officielle de Warner Bros.Espagne. C’est une bande-annonce non censurée et comme elle n’a pas de filtres, elle doit être confirmée par âge. Nous vous laissons ici le lien, car nous sommes si gentils.

Vous pouvez maintenant regarder la bande-annonce non censurée de Mortal Kombat. Bientôt disponible uniquement dans les cinémas. Viens ici! # MortalKombatFilm pic.twitter.com/9MhsuiYU0M – WB Games Espagne (@WBGamesSpain) 18 février 2021

A cette occasion, la nouvelle tentative vient de la main de Australien Simon McQuoid. C’est un débutant dans la réalisation de films, c’est donc une bonne nouvelle. Vous pouvez bien le faire. Le scénario est apporté par Greg Russo et Dave Callaham.

Quant à la partie des visages que nous verrons Lewis Tan (Cole Young), Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Lord Raiden), Mehcad Brooks (Jackson «Jax» Bridges), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Joe Taslim (Bi-Han et Sub-Zero) et Hiroyuki Sanada (Hanzo Hasashi et Scorpion).

Le film sortira dans le monde entier le 8 avril. Il reste maintenant à connaître la forme exacte et la portée qu’elle aura. Parce que, malheureusement pour nous tous, nous sommes toujours dans une pandémie. Et on dirait que ça va encore très loin.