New Line acquiert Zach Helm Original Pitch The Naughty One pour HBO Max

New Line Cinema a récemment acquis les droits du scénario original du célèbre scénariste Zach Helm Le méchant. La comédie d’action sera développée par New Line pour HBO Max, et apparemment, la société de production a dû lutter contre toute une concurrence pour saisir le terrain.

Connu pour écrire des scripts et des histoires aux saveurs variées, il n’est pas étonnant qu’un argumentaire de Zach Helm provoque une sorte de guerre d’enchères entre les maisons de production. La coquine est un film de comédie d’action qui se déroule autour de Noël. Les détails exacts concernant l’intrigue sont actuellement inconnus. Il semble que New Line n’ait pas encore trouvé de réalisateur pour ce prochain projet HBO Max.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Zach Helm est connu pour son travail sur le Plus étrange que la fiction scénario, ce qui lui a valu un National Board of Review Award pour le meilleur scénario original et un PEN Center USA West Literary Award. Plus étrange que la fiction est un film de 2006 avec Will Ferrell, Maggie Gyllenhaal, Dustin Hoffman et Queen Latifah. Il raconte l’histoire (littéralement) de l’auditeur de l’IRS Harold Crick, qui découvre soudain que sa vie mondaine à Chicago fait l’objet d’une narration que lui seul peut entendre. La charmante comédie dramatique fantastique a même remporté une nomination aux Golden Globes.

Helm est également connu pour son travail en tant que scénariste et réalisateur de Le Wonder Emporium de M. Magorium, encore un autre film de comédie fantastique avec Natalie Portman et Dustin Hoffman, entre autres. Il a également été l’un des réalisateurs associés au projet expérimental en ligne 140, où 140 cinéastes dans 140 lieux à travers le monde ont été synchronisés via Twitter pour filmer 140 secondes en même temps. Le thème commun des 140 secondes était la « connexion ».

Les projets à venir de Zach Helm incluent le très attendu Eaux profondes, avec Ben Affleck et Ana de Armas. Helm a co-écrit le prochain film 20th Century Studios/New Regency adapté du roman de Patricia Highsmith du même nom. L’intrigue tourne autour d’un mari aisé, qui permet à sa femme d’avoir des aventures afin d’éviter un divorce. Cependant, lorsque certains des amants impliqués avec sa femme commencent à disparaître, il devient le principal suspect de l’enquête. Eaux profondes verra le retour du réalisateur nominé aux Oscars Adrian Lyne au fauteuil du réalisateur après les années 2002 Infidèle. Cependant, un rapport récent indique que le projet est retardé.

Pour ce qui est de Le méchant, il sera produit par Greg Berlanti et Sarah Schechter de Berlanti/Schechter Films. L’acteur de Broadway, lauréat d’un Tony Award, Michael McGrath présidera en tant que producteur exécutif du film.





JK Simmons revient officiellement en tant que James Gordon dans le film Batgirl de HBO Max L’acteur de Justice League JK Simmons reprendra son rôle pour Batgirl avec Jacob Scipio rejoignant également le casting dans un rôle mystère.

Lire la suite





A propos de l’auteur