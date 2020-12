New Jurassic World: la bande-annonce de la saison 2 du Camp Cretaceous arrive

Nous avons une toute nouvelle remorque pour Jurassic World: Camp Crétacé saison 2. Heureusement, Netflix ne fera pas non plus attendre les fans 65 millions d’années entre les versements. La bande-annonce est également accompagnée d’une confirmation de la date de sortie, les nouveaux épisodes devant sortir le 22 janvier. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, les problèmes pour les enfants qui se retrouvent bloqués sur Isla Nublar ne font que commencer.

Saison 1 du parc jurassique une série animée se déroule pendant les événements de Jurassic World en 2015. Ceux qui ont regardé l’émission se souviendront sûrement que Darius et le reste des campeurs ont raté leur chance de quitter l’île après l’évasion d’Indominous Rex. Ils sont maintenant bloqués sur l’île remplie de dinosaures pour se débrouiller seuls. La bande-annonce ne perd pas de temps à aller au but, car elle est devenue un Seigneur des mouches situation, mais avec les dinosaures. Et il s’avère qu’ils ne sont pas aussi seuls qu’il y paraît. Encore une fois, ceux qui ont regardé la saison 1 pourraient avoir une bonne idée de qui tire cette fusée éclairante que nous voyons dans la bande-annonce.

Tout est en jeu dans tous les nouveaux épisodes de Jurassic World: Camp Cretaceous, à venir sur Netflix le 22 janvier. #JurassicWorld#CampCretacépic.twitter.com/1Msh3MP8k2 – Monde jurassique (@JurassicWorld) 15 décembre 2020

La bande-annonce de Netflix semble promettre un ton plus sombre dans les prochains épisodes. Il révèle également un certain nombre de nouveaux dinosaures jetés dans le mélange, dont la plupart semblent dangereux. Peut-être plus particulièrement, le T-rex obtient enfin du temps à l’écran. Rexy, comme elle est affectueusement connue par les fans, n’était pas vraiment là dans la première saison. Une affiche pour la saison 2 a également été révélée, qui présente le T-rex chassant les enfants sur une moto. Elle aura donc apparemment une grande présence cette fois-ci.

Jurassic World: Camp Crétacé se concentre sur un groupe de six adolescents qui ont été choisis pour une expérience unique dans un nouveau camp d’aventure de l’autre côté d’Isla Nublar. Cependant, lorsque les dinosaures éclatent et sèment le chaos dans toute l’île, les campeurs sont laissés pour compte. Incapables d’atteindre le monde extérieur, ils doivent se regrouper s’ils espèrent survivre.

Le casting comprend Paul-Mike’l Williams comme Darius, Jenna Ortega comme Brooklynn, Ryan Potter comme Kenji, Raini Rodriguez comme Sammy, Sean Giambrone comme Ben et Kausar Mohammed comme Yaz. Scott Kreame et Lane Lueras sont les showrunners et les producteurs exécutifs. Steven Spielberg, qui a dirigé le Jurassic Park original, et Colin Trevorrow, qui a dirigé Jurassic World et le prochain Jurassic World: Dominion, ainsi que le légendaire Frank Marshall, sont également producteurs exécutifs.

Produit par Universal et DreamWorks, c’est sans aucun doute une émission qui s’adresse aux jeunes téléspectateurs. Mais la série a beaucoup à offrir aux fans inconditionnels des films. Non seulement cela, mais il a été confirmé peu de temps après le début de la saison 1 qu’il s’agissait d’un canon au sein de la franchise. Donc, tout ce qui se passe dans la série comptera d’une certaine manière dans l’univers dans lequel les films existent. Jurassic World: Camp Cretaceous saison 2 arrive le 22 janvier sur le service de streaming Netflix. Assurez-vous de vérifier la nouvelle bande-annonce par vous-même.

