New Horizons dans leur mise à jour de mars

Sanrio dans Animal Crossing: New Horizons est le plus grand moment fort de la mise à jour du titre de mars 2021.

Qui veut des choses mignonnes sur son île particulière? Eh bien, il est temps de décorer avec des choses mignonnes. A partir de ce mois Sanrio dans Animal Crossing: New Horizons devient une réalité. Ce n’est pas la première fois que Nintendo travaille avec cette société, mais ils attendent depuis un an pour entrer dans la livraison de Nintendo Switch. La meilleure chose est qu’ils apportent une bonne quantité de contenu.

D’une part, la collaboration signifie que plus de meubles sont ajoutés au jeu. Les objets thématiques de Hello Kitty, Cinnamoroll et bien d’autres arrivent sous forme de tapis, de meubles et de papiers peints. Pour les obtenir, nous devrons utiliser les cartes amiibo Sanrio, qui ont été mises en vente avec la collaboration précédente dans le titre mobile Animal Crossing: Pocket Camp. Et ils ne viendront pas seuls, car de nouveaux voisins viendront sur nos îles avec ces objets.

En plus de ce thème mignon, il est également temps de célébrer le premier anniversaire d’Animal Crossing: New Horizons. Nous aurons des meubles et un gâteau en cadeau pour que tous les joueurs puissent profiter longtemps de cette livraison. Même une Nintendo Switch Lite sera offerte en tant que meuble pour les abonnés Nintendo Switch Online, ainsi que des détails supplémentaires.

La mise à jour de Sanrio arrive prochainement 18 mars 2021.

Il y a un détail que nous avons évité de mentionner. Avec cette mise à jour, il est annoncé que l’un des personnages les plus impopulaires d’Animal Crossing: New Horizons est de retour. Oui: le festival des œufs est juste au coin de la rue, et avec lui Coti Conejal. L’événement et le lapin des fêtes sont devenus tristement célèbres parmi les joueurs l’année dernière en raison de l’abondance de leurs objets spéciaux. Maintenant, la terreur revient pour célébrer le printemps.