New Ghostbusters: Afterlife Image prend Ecto-1 pour une rotation avec Finn Wolfhard

Une nouvelle image de Ghostbusters: Afterlife a été révélée avant la sortie estivale du film. En outre, le réalisateur Jason Reitman a partagé ce que c’était que de regarder le montage final avec son père, Ivan Reitman, qui a réalisé le film original emblématique de 1984. La suite tant attendue était censée sortir dans les salles en juillet 2020, mais la crise de santé publique a mis un terme à cela. Reitman et Sony ont décidé qu’il serait préférable de retarder le film jusqu’à l’été 2021.

#GhostbustersAfterlife Le réalisateur Jason Reitman dit à Empire son père, Ivan Reitman, derrière l’original #Chasseurs de fantômes films – a pleuré et était «si fier» après avoir regardé sa nouvelle suite. Lisez l’histoire et voyez une image exclusive: https://t.co/4hU9zZMHlGpic.twitter.com/a9BJw4JGVN – Empire Magazine (@empiremagazine) 18 janvier 2021

Dans une nouvelle interview, Jason Reitman partagé ce que c’était que de filtrer Ghostbusters: l’au-delà avec son père. Ivan Reitman a introduit la franchise en 1984, et personne n’aurait pu prédire qu’elle serait toujours aussi massive que près de 40 ans plus tard. «Mon père n’a pas beaucoup quitté la maison à cause du COVID», dit Reitman. « Mais il a passé un test, a mis un masque et est allé chez Sony pour regarder le film avec le studio. Et après, il a pleuré, et il a dit: » Je suis tellement fier d’être ton père. » Et ce fut l’un des grands moments de ma vie. «

On dirait qu’Ivan Reitman est un fan de Ghostbusters: l’au-delà, ce qui, espérons-le, signifie que les fans de longue date seront également intéressés. Quant à la nouvelle image de la suite, elle comporte Choses étranges étoile Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Logan Kim pendant qu’ils traînent dans l’Ecto-1. On ne sait pas ce qui se passe sur la photo, mais Grace et Wolfhard semblent tous les deux avoir vu un fantôme. Avec la date de sortie estivale en route, la campagne promotionnelle complète se déclenchera bientôt, taquinant plus d’images et de séquences.

Lors du tacle Ghostbusters: l’au-delà, Jason Reitman savait qu’il voulait garder intact le ton comique des films originaux. Cependant, il voulait également s’assurer que c’était aussi effrayant que le film original. Beaucoup de gens tiennent pour acquis à quel point les éléments effrayants de Ghostbusters étaient quand il a fait ses débuts dans les théâtres. Reitman avait ceci à dire à propos de l’élément d’horreur du film original.

« Le sentiment auquel je me suis en quelque sorte accroché est que même si c’est très drôle, cela m’a vraiment fait peur. C’était vraiment ma première expérience avec un film d’horreur. J’étais à une réunion de la Directors Guild et j’étais assis à côté de Steven Spielberg – quand je lui ai dit que je travaillais sur chasseurs de fantômes, il est sorti de nulle part, a déclaré: «Library Ghost – les dix plus grandes frayeurs de tous les temps. Et c’est vrai. «

The Library Ghost est l’une des scènes les plus effrayantes de chasseurs de fantômes, mais même ainsi, il a été mis en place avec la comédie. On dirait que Jason Reitman a essayé de conserver cet avantage comique, tout en introduisant de véritables éléments d’horreur pour une nouvelle génération de fans. Quant à savoir à quoi cela ressemblera sur grand écran, nous devrons simplement attendre et voir. Vous pouvez consulter la nouvelle image à partir de Ghostbusters: l’au-delà ci-dessus, grâce à Empire.

