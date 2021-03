New Game + Expo révèle le calendrier complet du spectacle de cette semaine

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, New Game + Expo 2021 aura lieu cette semaine, le 4 mars. Il fournira une plate-forme à un certain nombre d’éditeurs de jeux japonais, et le tout sera diffusé sur Twitch. Consultez l’image ci-dessous pour le calendrier complet de l’événement, qui a maintenant été confirmé.

Nous n’attendons pas d’énormes annonces à ce sujet, mais nous pourrions obtenir des informations décentes sur les titres à venir. Et si vous ne pouvez pas y arriver, ne vous inquiétez pas: nous publierons tout le contenu pertinent ici sur Push Square.

Serez-vous en accord? Avez-vous des attentes? Dites-nous ce que vous voulez dans la section commentaires ci-dessous.