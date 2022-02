 »New Fantastic Four » : la bande dessinée Marvel qui réunit Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider et Hulk dans une équipe impressionnante

Depuis sa première apparition dans la bande dessinée numéro 347 de »Les quatre Fantastiques » en 1990, bandes dessinées merveilleuses est prêt à revenir avec la série de » Nouveaux Quatre Fantastiques » qui se compose de l’équipe particulière composée de Logan/Wolverine, Peter Parker/Spider-Man, Daniel Ketch/Ghost Rider Oui Bruce Banner/Hulk. L’histoire de ce tome remonte au moment où les Fantastic Four originaux ont été capturés par De’Lila, le méchant Skrull. Se faisant passer pour la femme invisible, De’Lila convainc Wolverine, Spider-Man, Hulk et Ghost Rider de faire équipe pour ses desseins diaboliques, mais même dans ce cas, l’équipe ne dure pas longtemps.

Le synopsis de l’intrigue de la série se lit comme suit : « Wolverine, Hulk (alias Joe Fixit), Ghost Rider et Spider-Man se sont réunis pour enquêter sur une vague de violence à Las Vegas. Et avec les cerveaux démons qui tirent les ficelles, ils vont avoir besoin un peu d’aide supplémentaire… Cette nouvelle aventure mettra en vedette de nombreuses stars invitées surprises, y compris le quatuor original et une foule de méchants mystérieux que vous ne verrez jamais venir. »

Pierre-David Oui Allan Robinsonillustrateurs et réalisateurs de la bande dessinée, étaient reconnaissants et motivés par l’opportunité pour Marvel de revenir sur l’histoire de ce nouveau groupe de héros, qui, bien que leur histoire ait duré très peu, a eu de nombreux fans au fil des ans.

« Nous parlons de faire un grand début dans Marvel Comics ! Avec des personnages comme Spider-Man, Hulk, Ghost Rider et Wolverine, et écrit par l’incroyable Peter David, rien de moins ! C’est un rêve devenu réalité pour moi en tant qu’artiste et en tant que fan, et l’histoire s’enrichit à chaque page. Une explosion totale ! », a déclaré Robinson.

L’équipe originale des Quatre Fantastiques a été créée par Stan Lee Oui Jack Kirby dans »Fantastic Four # 1 » de 1961. L’équipe acquiert ses pouvoirs après avoir été exposée aux rayons cosmiques. Depuis leur introduction, les Fantastic Four sont restés l’une des équipes les plus connues et les plus populaires de Marvel.