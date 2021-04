New ensembles de remorque Black Widow avec plus de 70 millions de visites record

Marvel annonce Veuve noire le prochain chapitre Univers cinématographique Marvel sur. En tant que l’ouverture du film de Phase 4 Scarlett Johansson revient à nouveau dans son rôle de Avenger et de super-héros Black Widow sur la toile. Après le film parce que Corona a dû être déplacé, il est clair que la nouvelle date de cinéma pour le 8 Juillet, 2021 – les salles de cinéma ont finalement été autorisés à rouvrir.

Disney + a déjà annoncé une précaution une date opportune pour le service de streaming: Du 9 Juillet est veuve noire sur Disney + avec un accès VIP sur demande pour le streaming est disponible.

Remorque prend un coup d’oeil près du Taskmaster

Conformément à la sortie imminente du film, une nouvelle bande-annonce emphatique et bourré d’action pour Veuve noire est arrivée, qui a immédiatement établi un nouveau record: Plus de 70 millions de téléspectateurs ont cliqué sur le film MCU YouTube à la nouvelle dans les premières 24 heures, la bande-annonce!

Sur l’affichage il y a la réunion de Scarlett Johansson avec un autre ancien agent du KGB à l’intérieur de du programme Veuve Noire, tandis qu’un nouveau adversaire dangereux a ouvert la chasse aux Natasha Romanoff: le Taskmaster.

Ce qui est en jeu dans Black Widow?

L’intrigue est entre les films Captain America: guerre civile et Avengers: guerre à l’infini réglé et indique la Histoire de l’ancien agent du KGB russe Natasha RomanoffAvant de rejoindre comme la veuve noire Avengers. Bien avant sa première apparition en tant que nouveau super-héros, Natascha Romanoff a été membre du programme Black Widow top secret, dans lequel des agents du KGB comme elle formés comme tueurs à gages.

Maintenant, est Natascha a rattrapé son passé quand tout à coup un adversaire mystérieux apparaît sur la scène et menace Natascha et ses collègues à l’époque. Avec son ancienne rivale Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz) et son ancien patron Alexi Shostakov (David Harbour) alias The Red Guardian s’imaginent en équipe contre le Tyran.

Qui se cache derrière le masque du nouvel adversaire dans le MCU, est toujours un secret © Marvel / Disney

Au revoir confirmé avec Iron Man

En plus de jouer Scarlett Johansson dans d’autres rôles principaux de Florence Pugh, Rachel Weisz et David Harbour. Il y a aussi une réunion avec William Hurt comme Thaddeus Ross et Robert Downey Jr. comme Tony Stark / Iron Man de films précédents MCU. Réalisé par Cate Shortland.

Cependant, toute personne qui se cache derrière le masque des Maîtres de travail, est encore un secret bien gardé que Marvel révèle probablement à la sortie du film.

Comment puis-je Veuve noire avec un accès VIP aux flux Disney +?

Pour voir le film + Marvel « Veuve noire » du 9 Juin à Disney, vous avez besoin de deux choses:

un habitué abonnement payant à Disney +

Un montant supplémentaire de accès VIP à un coût supplémentaire.

Autrement dit, il se « veuve noire » avec un paiement supplémentaire de frais de location de 21,99 euros libre. Pour cela, vous est toujours le film et illimité sur votre abonnement Disney + pour diffuser disponibles. Cliquez ici pour Disney, plus côté!