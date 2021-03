New Compass a un intérieur plus sobre et fonctionnel

En plein revirement dans le segment des SUV de taille moyenne, le Jeep Compass prépare des nouveautés pour rester au sommet des préférences des consommateurs. La nouvelle ligne de modèles, cependant, promet des nouveautés non seulement esthétiques, mais aussi mécaniques. Enfin, le moteur turbocompressé attendu devrait faire ses débuts chez la recrue.

Mais maintenant, il est temps de parler de l’intérieur. Sur internet, cependant, des photos montrent l’évolution de l’habitacle par rapport au modèle précédent, qui a gagné des lignes plus sobres (et droites), lui donnant un look plus raffiné. Le volant est neuf et la console centrale est plus suspendue et abrite le frein de stationnement (électronique). Les entrées USB et Shift partagent également l’espace, tout comme le sélecteur de mode de conduite.

Côté équipement, le tableau de bord 100% numérique avec un écran de 10,25 pouces est nouveau. Le nouveau centre multimédia se trouve au milieu du panneau et dispose d’un écran de 10,1 pouces. Légèrement concentré sur le pilote, il dispose de systèmes comme UConnect5 et d’une compatibilité via Android Auto et Apple CarPlay sans l’utilisation d’un câble. Il y a aussi une caméra à 360 degrés sur la liste des équipements.

À l’extérieur, ne vous attendez pas à de grands changements, de toute façon. Les retouches sont subtiles. Après tout, comme le dit le proverbe: «dans une équipe qui gagne, ne bouge pas». Comme déjà montré par Jornal do Carro (lire ici), le modèle aura les mêmes modifications reçues en Chine. Tout a été présenté, en novembre, lors du salon de Guangzhou. Comme d’habitude en matière de lifting, il est doté de roues, d’une calandre avant et d’un pare-chocs redessiné.

Les antibrouillards ont de nouveaux cadres et les principaux sont un peu plus étroits – tout est éclairé par des LED. L’arrière n’a reçu que des touches sur le pare-chocs. Les roues ont également reçu un nouveau design.

Comme nouveauté, le Compass chargera le moteur 1,3 turbo attendu avec injection directe de carburant. La boîte de vitesses a un double embrayage et 7 vitesses. Fabriqué à l’usine FCA de Goiana (PE), le bloc doit avoir 7 ch de plus que le chinois – 180 ch contre 173 ch.