New Black Myth: la bande-annonce de Wukong confirme que le jeu est toujours en développement et recrute de nouveaux développeurs

La bande-annonce de The Black Myth: Wukong l’année dernière est devenue virale dans les communautés de joueurs. Ce jeu incroyable d’un développeur chinois aléatoire – ce n’était sûrement qu’un élément de marketing, ou une bande-annonce conçue pour attirer des fonds Kickstarter?

Eh bien, la dernière bande-annonce de Black Myth: Wukong est sortie aujourd’hui – et bien que ce ne soit pas une «bande-annonce officielle» ou quelque chose comme IGN aurait pu suggérer – cela promet que le jeu est toujours en développement et que le studio recrute actuellement de nouveaux développeurs.

La bande-annonce se concentre sur le nouvel an chinois (qui commence en février) avec de multiples références aux ennemis de la souris et au bœuf. Fin de l’année de la souris et passage à l’année du boeuf.

Bien que cela ne donne pas beaucoup plus de détails sur le moment où s’attendre à une version jouable du jeu, cela renforce à quel point ce jeu est élégant et raffiné. Comme l’a dit un commentateur dans les commentaires de YouTube de la bande-annonce, « ça a l’air tellement beau que j’ai presque peur. »

Il y a des raisons de s’inquiéter de la sortie du jeu – il s’agit toujours d’un développeur chinois inconnu et d’un projet sérieux, à première vue. Les graphismes et le gameplay sont fantastiques, mais même dans la bande-annonce, il y a des preuves de déchirure d’écran et de chute de FPS.

Si vous pouvez mettre ces soucis de côté et avoir juste un peu d’optimisme pour le jeu, Black Myth: Wukong ressemble à des jeux Sekiro-esque / Souls avec une série de boss bizarres à combattre, tirés de la mythologie chinoise, comme Wukong lui-même.

Le roi des singes – connu sous le nom de Sun Wukong – est un personnage surtout connu à l’origine du roman chinois du 16ème siècle Voyage à l’ouest, mais dans la culture moderne est apparu dans le cinéma, la télévision et League of Legends.

Wukong est un singe puissant doté de capacités héroïques grâce aux pratiques taoïstes. Il a une force immense, un tas de capacités spéciales et peut même porter des «montagnes célestes» entières sur ses épaules (il y en a un aperçu dans la nouvelle bande-annonce.)

Cela en fait un personnage intéressant à explorer avec beaucoup de potentiel pour des mécanismes de jeu intéressants. Certaines des capacités sont nouvelles dans la nouvelle bande-annonce, tandis que quelques-unes ont également été présentées dans l’ancienne bande-annonce de l’année dernière.

Le développement est toujours en cours sur Black Myth: Wukong – cette bande-annonce est essentiellement un message des développeurs disant: « Ne vous inquiétez pas, nous avons compris. » Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur le jeu en 2021.