New Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids Captures d’écran Afficher un … loup-garou?

De toutes nouvelles captures d’écran promotionnelles pour l’extension Assassin’s Creed Valhalla: Wrath of the Druids ont frappé le filet, et ils … Eh bien, regardez par vous-même (merci @ALumia_Italia sur Twitter).

Le DLC se déroule en Irlande, alors qu’Eivor fait des alliances avec les rois et les chefs. Eivor combattra également des loups-garous, apparemment. Nous n’avons pas vu celui-là venir, et c’est encore un autre exemple d’Assassin’s Creed plongeant profondément dans les aspects les plus fantastiques de la série. Cependant, pour tout ce que nous savons, cela pourrait être une sorte de séquence de rêve ou d’hallucination, alors essayez de ne pas trop travaillé pour le moment.

L’une des captures d’écran confirme également ce à quoi nous nous attendions déjà: les faucilles seront un nouveau type d’arme introduit grâce à l’extension. De plus, nous avons un aperçu de nouveaux personnages et de nouveaux équipements, y compris une lance à l’aspect brutal.

Alors, heu, avez-vous hâte de tuer des loups-garous? Essayez de ne pas transformer dans la section commentaires ci-dessous.