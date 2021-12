New Ant-Man and the Wasp: la rumeur de Quantumania suggère à MCU Returnee de jouer à MODOK

Les rumeurs Marvel sont comme un manège. Avec autant de films et d’émissions de télévision en production en même temps, vous ne pouvez pas visiter un site d’actualités de divertissement sans trébucher sur un autre ensemble de possibilités de ce qui pourrait sortir, en particulier lorsque l’on considère l’avenir de la plus grande franchise interconnectée d’Hollywood. Cette fois, c’est Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie cela retient l’attention et bien que le film n’arrive pas dans les cinémas avant 2023, il y a encore beaucoup de spéculations sur qui et ce qui sera vu dans l’un des derniers films Marvel de la phase 4. Récemment, il a été suggéré qu’en plus de l’arrivée du grand méchant Kang le Conquérant dans le film, il pourrait y avoir un autre méchant faisant une apparition sous la forme de MODOK. Nous avons peut-être une idée de qui pourrait jouer l’un des personnages les plus particuliers de Marvel. Vous savez maintenant que c’est le moment d’abandonner le navire si vous ne voulez pas connaître les derniers spoilers potentiels.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles MODOK pourrait faire une apparition dans le prochain trio Ant-Man, et depuis presque le même temps, on sait que Corey Stoll reviendrait dans la franchise après avoir pensé avoir rencontré son décès dans le premier L’homme fourmi film quand il est devenu le méchant Yellowjacket et a ensuite implosé et aspiré dans le royaume quantique. Les rumeurs du retour de Stoll provenaient d’une erreur de l’actrice de The Wasp Evangeline Lilly, qui a posté la couverture de sa copie personnelle du Quantumanie script et tagué Stoll dans le post avec toutes les autres stars de retour du film.

C’était une hypothèse assez juste de supposer que Stoll reprendrait son rôle de Darren Cross / Yellowjacket, car comme nous le savons maintenant, il existe des moyens de revenir du royaume quantique, comme l’ont prouvé les Pyms et Scott Lang. Cependant, la dernière suggestion est que Stoll jouera en fait MODOK dans le film. Compte tenu de l’expérience potentiellement traumatisante que Cross a vécue, il se pourrait bien que ses années dans le royaume quantique l’aient aidé à évoluer vers la forme de MODOK.





Le méchant de Marvel, dont le nom acronyme signifie Mental/Mobile/Mechanized Organism Designed Only for Killing, était à l’origine un homme qui tentait de devenir un être super-intelligent. son corps est rabougri et il est obligé de s’installer dans un hoverchair pour se déplacer. Bien qu’il y ait une différence dans l’histoire d’origine, après avoir vu de quoi le royaume quantique est capable, il serait tout à fait possible que Cross devienne MODOK pendant son temps perdu et brisé dans la dimension d’un autre monde.

La façon dont MODOK ou Cross s’intégreraient dans la plus grande histoire est à deviner, d’autant plus qu’à l’époque Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie arrive, nous serons bel et bien perdus dans le multivers, nous aurons Kang le Conquérant à affronter et qui sait quoi d’autre va sortir de l’obscurité pour nous surprendre sur celui-ci. Le titre à lui seul devrait vraiment montrer que ce film Ant-Man va peut-être devenir un peu plus sérieux à son arrivée le 28 juillet 2023. Cette nouvelle vient de The GWW.









