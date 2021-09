« New Amsterdam » Saison 4 EN LIGNE EN DIRECT : comment et à quelle heure voir les nouveaux épisodes

A la fin de la troisième saison de « Nouvel Amsterdam« Après avoir perdu et récupéré son alliance, Max a rencontré Helen, qui lui a dit que sa mère avait une bronchite sévère. Bien qu’ils lui disent au revoir, Goodwin est revenu l’embrasser et est entré dans sa maison. Après cette scène, les fans du drame médical NBC sont impatients de savoir ce qui va arriver à ce couple.

D’autre part, le directeur de résidence a offert une place à Leyla, Floyd est promu vice-président de chirurgie et travaillera avec le Dr Lyn Malvo. De plus, Iggy promet à Martin qu’ils peuvent revenir, mais ne voient plus de patients. Que se passera-t-il donc dans le quatrième volet de la fiction créée par David Schulner ?

La quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« Des premières en septembre 2021, mais ce ne sera pas le dernier volet de la série médicale, puisque NBC a déjà confirmé un cinquième lot d’épisodes.

Comment va évoluer la relation de Max et Helen dans la saison 4 de « New Amsterdam » ? (Photo: NBC)

COMMENT ET À QUELLE HEURE VOIR LA PREMIÈRE DE LA SAISON 4 DE « NEW AMSTERDAM » ?

La quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« Ceci sera publié Mardi 21 septembre à 22h00. (heure de l’Est) aux États-Unis via NBC.

Jusqu’à présent, ni la chaîne américaine ni Netflix ont annoncé la date de sortie du nouvel opus sur la plateforme de streaming, mais dans le meilleur des cas, cela pourrait venir après sa diffusion originale aux États-Unis, et dans le pire des cas, les fans devront attendre plus longtemps.

Les deux premières saisons de « Nouvel Amsterdam« Sont disponibles sur Netflix depuis le 15 février 2021.

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LE PREMIER CHAPITRE DE LA SAISON 4 DE « NEW AMSTERDAM » ?

D’après le synopsis de ‘More Joy’ (4×01), premier épisode de la quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« Max et Sharpe se réveillent dans une nouvelle dynamique plus personnelle, Iggy appelle un ancien contact pour l’aider dans une situation explosive à l’hôpital.

Pendant ce temps, Bloom entame une dynamique compliquée avec ses nouveaux résidents du service des urgences et Reynolds se retrouve dans une position délicate avec le Dr Baptiste et sa femme, le Dr Lyn Malvo.

Pour l’instant, le showrunner David Schulner a promis de donner aux fans « tout ce qu’ils veulent de Max et Sharpe, et bien plus encore. C’est dedans. Et il n’y a pas de retour en arrière », a-t-il déclaré dans une interview avec TVLine.