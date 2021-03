New Amsterdam Saison 3: Une autre heure merveilleuse de télévision est venue de New Amsterdam.

Grey’s Anatomy restera toujours l’un des drames médicaux les plus célèbres à la télévision. De ses intrigues en constante évolution à ses personnages mémorables – oui, même McDreamy – la série de longue date a accumulé une suite dévouée. Même les fans les plus dévoués de Grey’s Anatomy changeront de chaîne pour regarder New Amsterdam, un drame médical.

Le drame médical, basé sur le livre d’Eric Manheimer Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, suit le Dr Max Goodwin alors qu’il prend la direction médicale de l’un des plus anciens hôpitaux publics du pays, dans le but de «déchirer sa bureaucratie en afin d’offrir un traitement exemplaire aux patients. »

QUEL EST LE THÈME DE LA TROISIÈME SAISON DE «NEW AMSTERDAM»?

La troisième saison du drame médical américain se concentrera sur la pandémie, les acteurs principaux jouant un rôle essentiel en première ligne de l’épidémie de COVID-19.

À l’origine, la série prévoyait de diffuser un épisode intitulé « Pandémie » l’année dernière, qui aurait suivi une épidémie de grippe à la suite de la crise sanitaire mondiale réelle, mais il a été annulé avant de pouvoir être diffusé. À l’heure actuelle, le monde a besoin de beaucoup moins de fantaisie et de beaucoup plus de réalité. »À l’époque, le créateur de la série David Schulner a écrit pour Deadline.

«Nous avons expliqué ce qui se passe lorsque notre hôpital est obligé de construire des tentes dans le parking en raison d’un manque de lits. Alors que New York se prépare à un éventuel afflux de visiteurs, nous nous sommes réveillés avec des photos des militaires érigeant des morgues temporaires à l’extérieur de l’hôpital de Bellevue.

Revue de l’épisode quatre:

LIRE LA SUITE: – Criminal Minds Saison 15: Wheels Down est le dernier épisode de la saison Criminal Minds

New Amsterdam Saison 3 Episode 4 avait très peu à ne pas aimer, et ce fut une heure qui a inévitablement ému les téléspectateurs aux larmes. Il semble que tout le monde essaie de faire de son mieux. Cela fonctionne parfois à merveille et est insuffisant à d’autres moments.

Cependant, les deux personnages essaient de donner un sens à leur vie personnelle et professionnelle. C’est encore un autre exemple de la façon dont la saison est si familière et racontable. Le retour de Floyd à New Amsterdam s’apparente à un jeune adulte visitant la maison de son enfance pour la première fois après une longue absence.

Ils découvrent que chacun s’est adapté à sa routine quotidienne et a continué sa vie sans lui. Ouais, et son ancienne chambre a été transformée en salle de gym personnelle, ou plutôt, elle a été louée à quelqu’un d’autre. Il se distingue par son calme, sa subtilité et l’abondance de sa sensibilité et de son cœur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂