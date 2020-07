New Amsterdam Saison 3: Date de sortie, distribution et intrigue de cette émission à thème médical!

New Amsterdam

New Amsterdam est une série télévisée dramatique médicale. À partir de maintenant, il y a deux saisons de New Amsterdam. Les nouvelles saisons d’Amsterdam un et deux sont diffusées sur NBC. Le spectacle est une adaptation d’un livre «Douze patients: la vie et la mort à l’hôpital Bellevue». New Amsterdam les deux saisons sont également disponibles sur Amazon Prime Video.

La première saison de cette émission comprend 22 épisodes, tandis que la deuxième saison est un pack de 18 épisodes. Récemment, la deuxième saison se termine le 14 avril 2020, les deux saisons ont un mélange de critiques de la part des critiques et du public.

Date de sortie de la nouvelle saison 3 d’Amsterdam

Même avant la fin de la deuxième saison, NBC a renouvelé le spectacle pour une saison trois. Trois autres saisons sont en cours de développement. La saison 3 est prévue pour septembre 2020, mais elle pourrait subir des retards en raison de la pandémie COVOID19. Pendant ce temps, la bande-annonce officielle est disponible sur les plates-formes que vous pouvez regarder et apprécier.

Nouvelle intrigue de la saison 3 d’Amsterdam

La saison 2 de New Amsterdam se termine plus tôt en raison de l’augmentation de la pandémie Corona. Il a également une base d’épisode sur Pandemic. Jusqu’à présent, les fabricants ne révèlent rien sur l’intrigue, devinez simplement avec la remorque. Après avoir été témoin de la bande-annonce, il sera intéressant de voir comment les fabricants feront avancer l’histoire de la saison 3.

Nouvelle distribution de la saison 3 d’Amsterdam

Les personnages principaux et principaux de Season2 reviendront sûrement pour une autre saison. Ils comprennent: Ryan Eggold, Jagnet Montgomery, Freema Agyeman, Jacki Sims, Tyler Labine et Anupam Kher.

