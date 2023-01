New Amsterdam quitte Netflix : combien de temps pourra-t-il être vu et où sera-t-il ?

in

Il est confirmé que New Amsterdam ne sera plus disponible sur Netflix. Si vous souhaitez continuer à regarder cette série, nous vous dirons combien de temps elle durera et sur quelle autre plateforme vous la trouverez.

© IMDbNew Amsterdam quitte Netflix : combien de temps pourra-t-il être vu et où sera-t-il ?

Au cours des dernières décennies, les drames médicaux sont devenus l’un des genres préférés du public mondial, avec Urgences aux urgences Oui L’anatomie de Grey comme les deux piliers les plus populaires. Ainsi, ils ont cédé la place à davantage de productions mettant en vedette du personnel médical, comme c’est le cas de Nouvel Amsterdamune série qui a augmenté son audience lorsqu’elle a atteint Netflixmais quittera désormais le service de streaming.

C’est le programme basé sur l’œuvre littéraire « Douze patients: vie et mort à l’hôpital Bellevue » écrit par le Dr Eic Manheimer, qui est devenu directeur de l’hôpital Bellevue à New York. La fiction était aux commandes de David Schulner et a commencé sa diffusion en septembre 2018. Elle s’est terminée le 17 janvier, après cinq saisons.

+Combien de temps New Amsterdam sera-t-il sur Netflix ?

Malheureusement pour les téléspectateurs de ce drame médical qui l’ont suivi sur la plateforme, il a été confirmé qu’il quittera son catalogue. Selon les informations officielles sur leur site Web, les deux saisons disponibles de Nouvel Amsterdam quittera Netflix le 15 février. Cependant, il existe un autre endroit où vous trouverez la série avec le plus d’épisodes.

+Où voir le Nouvel Amsterdam ?

L’une des plaintes des abonnés de Netflix était qu’il n’y avait que deux épisodes de la série. Cependant, vous devez savoir que pouvez-vous voir le drame Nouvel Amsterdam également sur le service de streaming Star+. Cela est dû à l’accord qui existait auparavant avec Fox et c’est pourquoi son destin est venu à la plate-forme Disney. Dans votre catalogue vous aurez 4 saisons disponibles et la dernière partie arrivera bientôt.

Synopsis officiel : « Max Goodwin (Ryan Eggold) a été nommé nouveau directeur médical du soi-disant « New Amsterdam Hospital », le plus ancien hôpital public des États-Unis (dans le roman original, il s’agit de l’historique hôpital Bellevue). Depuis son arrivée, il ne lui faudra pas longtemps pour prendre des décisions radicales pour améliorer la prise en charge des patients – des personnes infectées par Ebola, des prisonniers et même le président des USA – avec le peu de financement dont il dispose. Mais, Max garde un secret de son collègues : il a un cancer ».

