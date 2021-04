« New Amsterdam »: Lyn Malvo, qui est le nouveau personnage de la saison 3

« New Amsterdam«Après que son épisode précédent ait été affecté par la crise et la pandémie mondiale, le drame médical NBC lance sa troisième saison qui promet de s’attaquer au problème du coronavirus, même l’un des personnages contractera la maladie dans les premiers chapitres.

Les nouveaux épisodes présenteront également Max Goodwin (Ryan Eggold) et le reste du personnel confronté à des complications professionnelles et personnelles. Ainsi, ils montreront comment le système de santé laisse les plus vulnérables derrière et comment les protagonistes tentent de les aider.

Selon Eggold, les histoires seront encourageantes. «Je crois que le programme est toujours venu d’un lieu d’espoir. Je crois que [estaremos] en se concentrant évidemment sur les patients, mais aussi sur les travailleurs de la santé et les efforts qui ont été et continuent d’être … Je pense que nous commencerons dans un endroit pour réfléchir au voyage fou que nous avons tous traversé »il a dit dans une interview avec la station affiliée de NBC à Chicago.

Dans cette troisième saison, il présente un nouveau personnage, La Dr Lyn Malvo interpreté par Frances Turner dans la série dramatique médicale de NBC « New Amsterdam » dans un rôle récurrent. Voici le détail de vos revenus et des informations sur ce que votre rôle implique à ce stade du programme.

LYN MALVO, LE NOUVEAU PERSONNAGE DE «NEW AMSTERDAM»

Frances est un visage familier et a déjà été sur nos écrans. (Photo: Instagram)

Tourneur jouera le Dr Lyn Malvo, le nouveau directeur du service d’obstétrique. Malvo aura une amitié « compliquée » avec lui Dr Reynolds cette saison. La première fois que son personnage a été vu, c’était dans l’épisode de mardi intitulé « Attraper ».

« Nouvel Amsterdam » Il s’inspire des souvenirs de la Dr Eric Manheimer Douze patients: la vie et la mort dans le Hôpital Bellevue et ses 15 ans en tant que directeur médical à l’hôpital. Schulner Oui Peter Horton sont des producteurs exécutifs avec Michael Slovis, David Foster, Aaron Ginsburg Oui Shaun Cassidy.

Malvo aura une amitié «compliquée» avec le Dr Reynolds cette saison. (Photo: Getty)

La série est produite par Télévision universelle, une division de Groupe Universal Studio, Productions de Pico Creek Oui Mont Moriah. Turner est surtout connue pour son rôle principal dans la quatrième et dernière saison de la série acclamée par la critique, « L’Homme du Haut Château « de Amazone. Plus récemment, il a terminé les prochains films « Après notre chute » Oui « Après toujours heureux », les troisième et quatrième opus de la populaire franchise de films « Despues de ».

Les travaux antérieurs de français comprend également les apparitions d’invités sur « Quantico », « Sang bleu « , « À chaque fois « , « Arme mortelle » Oui « Impuissant ». Tourneur est également apparu dans « Il fait toujours beau à Philadelphie « , « Le doué » et dans la dernière saison de « Les exes « . Tourneur est représenté par APA Oui Luber Roklin Entertainment.