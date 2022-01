New Amsterdam : l’un des personnages préférés ne reviendrait pas dans la série

in

[ALERTA DE SPOILERS DE LA TEMPORADA 3] Un acteur de la troisième saison du drame médical pourrait ne pas revenir pour le reste de la série. Qui est-il et quelles en sont les raisons ?

©NBCNew Amsterdam : l’un des personnages fétiches ne reviendrait pas dans la série.

amsterdam a fait son grand retour en Amérique latine ce mercredi 19 janvier avec sa troisième saison, que vous pouvez suivre via le service de streaming ÉTOILE+. Ce drame a gagné en popularité l’année dernière lorsqu’il a été ajouté au catalogue Netflix avec ses deux premiers épisodes, mais sa suite se trouvera sur une autre plateforme. L’un des personnages les plus aimés n’a pas pu revenir et son acteur a donné les raisons.

De quoi parleront les nouveaux épisodes ? Synopsis officiel : « Dans la saison 3, Max et son équipe sont confrontés à la tâche ardue de maintenir cet optimisme tout en faisant face à une pandémie qui a révélé les vastes inégalités dans nos soins de santé. Max ne se contente plus de réparer un système défectueux. Il est déterminé à détruisez-le et construisez quelque chose de mieux ».

+Le personnage qui pourrait ne pas revenir à New Amsterdam

Comme son aperçu le mentionne, ce troisième volet sera immergé dans les conséquences que la pandémie de coronavirus a laissées sur le personnel médical et les patients. Comme L’anatomie de Grey, les dirigeants ont décidé qu’un personnage important contracte la maladie pour démontrer comment elle passe à travers les gens et celui choisi dans l’émission était le Dr Vijay Kapoor, interpreté par Anupam Kher. Malheureusement, cet acteur n’apparaîtra pas dans les chapitres suivants pour une raison importante.

Son personnage s’est battu contre COVID, et bien qu’il ait réussi à récupérer, il n’a pas pu obtenir de réadaptation pour retourner au travail et a décidé de démissionner de l’hôpital. Cependant, La femme de Kher est entrée en traitement pour un cancer du sang et l’interprète a dû quitter le programme. « Je suis très reconnaissant au public pour son amour, son soutien et ses bons vœux, en particulier pour ma femme, Kirron, en ce moment. », il a écrit dans une lettre pour vous au revoir.

C’est pour cette raison que Le Dr Kapoor n’apparaîtra plus pour le reste de la troisième saison., mais la bonne nouvelle est que a réussi à se remettre du coronavirus et pourrait revenir à un moment donné, puisque c’est l’un des personnages les plus aimés du public. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle concernant le quatrième volet de amsterdam en STAR+, mais constatant son succès, ils l’ajouteront sûrement cette année.

