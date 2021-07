« New Amsterdam » : La date de sortie de la saison 3 sur Netflix

La troisième saison de « New Amsterdam», Comme d’autres drames médicaux, aura la pandémie de coronavirus comme thème et montrera Max Goodwin (Ryan Eggold) et le reste des médecins confrontés à des complications professionnelles et personnelles.

La série NBC montrera également comment le système de santé a laissé derrière lui les plus vulnérables et comment les protagonistes tentent de les aider.

Selon Eggold, les histoires seront encourageantes. «Je crois que le programme est toujours venu d’un lieu d’espoir. Je crois que [estaremos] en se concentrant évidemment sur les patients, mais aussi sur les travailleurs de la santé et les efforts qui ont été et continuent d’être …

Je pense que nous commencerons par réfléchir au voyage fou que nous avons tous traversé », a-t-il déclaré dans une interview avec la station affiliée NBC à Chicago.

« Je ne pense pas que nous puissions ignorer la réalité de la pandémie, en particulier en tant que professionnels de la santé à New York dans un grand hôpital public », a déclaré le créateur de fiction David Schulner à TV Insider.

Qu’arrivera-t-il à Max Goodwin dans la troisième saison de « New Amsterdam »? (Photo: NBC)



QUAND LE «NEW AMSTERDAM» SAISON 3 SORTIRERA-T-IL SUR NETFLIX?

La troisième saison de « New Amsterdam»Sera présenté le mardi 2 mars 2021 à 22h00. dans NBC. Mais quand est-ce que Netflix?

Jusqu’à présent, ni le réseau américain ni le géant du streaming n’ont fait d’annonces,

mais dans le meilleur des cas, cela pourrait venir après sa diffusion originale aux États-Unis, et dans le pire des cas, les fans devront attendre 2022.

Bien qu’il arrivera probablement en premier sur Amazon Prime Video, il est également important de considérer que puisque « New Amsterdam » Est disponible en Netflix, Le 15 février 2021, la série s’est positionnée comme la plus regardée au monde.

La troisième saison de « New Amsterdam » sera présentée en première le mardi 2 mars 2021 (Photo: NBC)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 3 DE «NEW AMSTERDAM»?

Selon le synopsis officiel que NBC a partagé: «Lorsque le Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) a repris New Amsterdam, a posé une question simple et révolutionnaire: « Comment puis-je aider? » Dans la saison 3, Max et son équipe sont confrontés à la tâche ardue de maintenir cet optimisme alors qu’ils sont aux prises avec une pandémie qui a révélé d’énormes inégalités dans nos soins de santé. Max ne se contente plus de réparer un système défectueux. Il est déterminé à le démolir et à construire quelque chose de mieux. «

De plus, le showrunner David Schulner a révélé à TVLine que «l’un de nos personnages contracte le COVID-19 au début de la saison. Dans la vraie vie, nous avons tous rencontré des personnes proches de nous touchées par ce virus, alors nous savions que nos personnages devaient passer par la même chose. «

«Nous essayons de raconter nos histoires à un rythme effréné, permettant aux moments les plus calmes de se sentir gagnés», a déclaré Schulner. «Les scènes sur les toits de Max et Sharpe en sont un parfait exemple. Ils existent pour que les personnages et le public reprennent leur souffle. Au moment où Max et Sharpe atteignent le toit, ils sont épuisés par les événements de la journée et deviennent plus vulnérables à cause d’eux. Ils ont gagné leur tranquillité. Et leurs confessions ».

Le showrunner a également partagé cette astuce provocante: «La pandémie a forcé tous nos personnages à réévaluer leur vie. Et l’un d’entre eux quittera New Amsterdam pour toujours ».