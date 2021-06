New Amsterdam : c’est ainsi que le Covid-19 est dépeint dans la saison 3

Comme Grey’s Anatomy et The Good Doctor, Nouvel Amsterdam il occupe également une place de choix dans les drames médicaux d’aujourd’hui. L’augmentation de la popularité ces derniers temps était due à son arrivée sur le service de streaming Netflix, où il a actuellement deux saisons, bien que le troisième opus est déjà sorti aux États-Unis et est sur le point d’arriver en Espagne avec de nombreux ingrédients spéciaux, tels que le Coronavirus.

Cette série a été créée par David Schulner et dans le casting il a Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher et Tyler Labine. Depuis le début, la fiction suit Max Goodwin, qui est nommé nouveau directeur du New Amsterdam Hospital et va commencer à prendre des décisions importantes, bien qu’il garde un secret pour ses collègues : il a un cancer.

Pour la troisième partie, Le Covid-19 sera un élément important et nous verrons, une fois de plus, l’équipe médicale en première ligne de risque avec des centaines de patients par jour. La maladie sera très présent dans le récit et l’hôpital sera mis à rude épreuve tout le temps, mais pas seulement à cause de la pandémie, mais à cause de circonstances qui peuvent survenir au quotidien.

Selon les paroles de David Schulner, Ce sera la saison la plus incroyable du spectacle à ce jour. Les médecins continueront d’être dirigés par le Docteur Max Goodwin avec la Dr Lauren Bloom, chef du service des urgences; la Dr Helen Sharpe, chef du service d’oncologie et directeur adjoint; les Docteur Iggy Frome et la Dr Vijay, en plus de l’incorporation de Docteur Cassian Shin.

En ce moment le troisième de Nouvel Amsterdam Il est disponible aux États-Unis via NBC et en Espagne via FOX. Quant à l’Amérique latine, nous savons que maintenant sa nouvelle maison est STAR Series, mais il n’y a pas de date de sortie confirmée, tout comme il n’y a pas de jour d’arrivée à Netflix.