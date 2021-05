New Amsterdam: ce que Ryan Eggold a changé dans sa vie en jouant à Max Goodwin

La vie de Ryan Eggold a considérablement changé depuis qu’il est devenu le protagoniste d’une série à succès mondial telle qu’elle est New Amsterdam. L’acteur joue Max Goodwin basé sur une personne réelle et est déjà fortement identifié au personnage. En plus de la renommée et de la reconnaissance, le directeur de l’hôpital l’a fait apprendre et lui a même fait changer ses habitudes quotidiennes. Vue!

À 36 ans, Eggold a une carrière exceptionnelle qui l’a amené à la télévision depuis 2006. Cependant, Tout a changé depuis qu’en 2018, il a signé avec la série NBC pour jouer dans le drame médical. Il s’est tellement impliqué avec le personnage qu’il a tiré des conclusions non seulement au niveau du travail, mais aussi au niveau personnel.







La leçon que Ryan Eggold a apprise en jouant à Max Goodwin

« Ce qui est intéressant à propos du personnage et, Je l’applique à ma vie personnelle, Je pense que nous pouvons tous, est-ce que quand tu es tellement occupé avec ton travail, que tu t’inquiètes pour un million de choses, la dernière chose pour laquelle tu as le temps est de t’inquiéter pour toi« , a exprimé l’artiste dans des déclarations à Collisionneur pour souligner l’importance de penser à soi malgré ses obligations.

L’expérience d’incarner le réalisateur lui a ouvert les yeux car dans un hôpital « Chaque jour, il y a une liste de choses et on ne peut pas tout aller. » De plus, il a indiqué qu’Eric Manheimer (la vraie personne sur laquelle le programme est basé) a vécu cette demande de première main: « Son expérience dans la gestion d’un hôpital est qu’il y a toujours quelque chose. Cette qualité irrésistible fait partie de ce qui rend la série si convaincante. »

New Amsterdam n’a pas seulement enseigné à Eggold parce que leurs enseignements de leadership sont pris en compte par les entreprises ou les chefs d’équipe. Le travail d’équipe, l’effort comme moteur de grands changements, la vocation d’aider, la détermination qu’il faut avoir pour prendre des décisions radicales, croire qu’il est possible d’atteindre le but et avoir des valeurs sur lesquelles s’appuyer, sont quelques-unes des mœurs que la production transmet.