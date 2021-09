« New Amsterdam » 4×01 : la romance de Max et Helen et les adieux de deux protagonistes ?

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La quatrième saison de « Nouvel Amsterdam« Créé le 21 septembre 2021 et dans son premier épisode, Max et Sharpe se réveillent dans une nouvelle dynamique plus personnelle, Iggy appelle un ancien contact pour l’aider dans une situation explosive à l’hôpital.

Pendant ce temps, Bloom entame une dynamique compliquée avec ses nouveaux résidents du service des urgences et Reynolds se retrouve dans une position délicate avec le Dr Baptiste et sa femme, le Dr Lyn Malvo.

Après avoir passé la nuit avec Helen, Max fait une déclaration romantique, mais le Dr Sharpe ne répond pas de la même manière. « Je n’aurais jamais dû te laisser entrer », explique-t-il, puis fait remarquer qu’il doit rentrer chez lui à Londres.

Quand Goodwin propose d’avoir une relation à distance, Helen est sceptique, mais après le protagoniste de « Nouvel Amsterdam« Il sort dans le patio et crie : « New York, j’aime cette femme… » et menace de courir nue dans les rues, Hélène rit et dit : « D’accord, je t’aime.

(Photo: NBC)

MAX LAISSERA-T-IL HELEN ALLER À LONDRES ?

Trois semaines plus tard, alors qu’Helen est à Londres, Max interroge le Dr Wilder (Sandra Mae Frank) pour remplacer Sharpe. Bien qu’elle admette qu’elle aimerait y travailler, elle conseille à Goodwin de ne pas laisser Helen partir.

Quand Helen revient et lui demande s’il a déjà trouvé son remplaçant, Max répond : « Personne ne peut te remplacer. » Immédiatement après, il ajoute : « Mais je pense avoir trouvé quelqu’un pour me remplacer », laissant Helen et les fans du drame médical de NBC perplexe. Allez-vous vraiment quitter New Amsterdam ?

Max va-t-il vraiment quitter l’hôpital de New Amsterdam ? (Photo: NBC)

IGGY ESSAYE DE RESTER LOIN DES CONSULTATIONS MAIS…

À son premier jour en tant que directeur d’une résidence psychiatrique, Iggy doit faire face à un incendiaire qui met le feu à l’hôpital. Lorsque Max lui demande son profil psychologique, Iggy n’a d’autre choix que de rendre visite à la patiente.

Dans un autre moment de la première de la quatrième saison de « Nouvel Amsterdam», Lauren prononce un discours de bienvenue à ses nouveaux résidents et annonce sa relation avec Leyla. Évidemment, cela provoque une confrontation, mais ils parviennent à la réparer.