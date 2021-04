ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans le septième chapitre de la troisième saison de « New Amsterdam«C’est la Journée nationale du dépistage du VIH et Max a offert des soins gratuits à tous les patients séropositifs qui viennent à la clinique. Pendant ce temps, Bloom et Reynolds sont confrontés à leurs manières opposées; Iggy attend avec impatience le retour d’un ami; et Sharpe découvre qu’il peut avoir besoin d’une main dure avec sa nièce.

Une fois de plus Max essaie de résoudre un problème systémique en peu de temps, donc encore une fois l’idéalisme rencontre le réalisme. Tout commence lorsque le Dr George Helms, le directeur de New Amsterdam Il y a 30 ans, il revient pour aider à célébrer la Journée nationale du dépistage du VIH et l’un de ses portraits est détruit.

Cela conduit Max à découvrir son problème en 1986, alors que l’hôpital manquait de sang en raison de la propagation du virus du sida et que les homosexuels n’étaient pas autorisés à faire un don malgré un test négatif.

Dans l’intention d’aider Dale Rustin, qui à l’époque dirigeait la banque de sang, a décidé d’autoriser les homosexuels en bonne santé à donner du sang au nom d’autres personnes, mais lorsque le Dr George Helms l’a découvert et l’a menacé de le renvoyer s’il ne le faisait pas, cela s’est également arrêté et établi de nouvelles politiques pour le don de sang.

En fin de compte, Max décide d’ignorer la politique de Helms et propose d’accepter le sang de toutes les personnes en bonne santé, cela inclut bien sûr les homosexuels. Face à l’éventuelle intervention de l’hôpital, le médecin prévient qu’il poursuivra en justice s’ils font pression sur lui.

L’AUTRE PROBLÈME DE MAX

Mais ce n’est pas le seul problème auquel Max doit faire face dans cet épisode de la troisième saison de « New Amsterdam», Le protagoniste doit trouver quelqu’un pour prendre soin de sa fille après que Sandra ait refusé de continuer à le faire.

Le principal problème avec la fille est qu’elle n’arrête pas de mordre, c’est pourquoi ils ne l’acceptent pas dans les crèches et aucune baby-sitter n’accepte de s’occuper d’elle. Alors Max n’a pas d’autre choix que d’accepter l’aide de sa belle-famille.

Pendant ce temps, Sharpe, qui doit maintenant prendre soin de sa nièce Mina, doit se fixer des limites et arrêter d’essayer d’être une amie et une tante cool.

En revanche, Floyd et Lauren font face à une situation liée à l’homophobie. Alors que Kwame parle de la façon de supprimer ses pulsions et de ne pas tourner le dos à Dieu, Floyd est prêt à ce que l’homme «rentre dans le placard», et Lauren en est scandalisée.

