Nevermind cover baby poursuit Nirvana pour exploitation sexuelle

Tous les amateurs de rock, à un moment de leur vie, ont apprécié « Nevermind », l’album qui a catapulté le groupe Nirvana à la renommée internationale en 1991, en plus d’avoir l’une des reprises les plus emblématiques de l’histoire du grunge.

Un nouveau procès a été dirigé contre Dave Grohl et Krist Novoselic, les deux membres vivants du groupe, ainsi que les héritiers de Kurt Cobain, leur défunt chanteur. Le plaignant n’est autre que Spencer Elden, qui était le bébé qui figurait sur la pochette de l’album.

TMZ rapporte, selon des documents juridiques déposés par Pitchfork, qu’Elden a dirigé son action en justice contre des membres de Nirvana de la même manière que le photographe Kirk Weddle et le designer Robert Fisher, qui étaient en charge de l’artwork sur l’album « Nevermind ». , dont Universal Music et Geffen Records, ainsi que Chad Channing, le batteur du groupe entre 1988 et 1990.

Déposée le 24 août, la poursuite indique que les accusés ont « violé » les statuts de la loi fédérale sur la pornographie enfantine. Spencer Elden affirme avoir été la cible de blessures et de dommages à vie à la suite de « l’exploitation sexuelle des enfants » que Nirvana lui a infligée alors qu’il était bébé, et qui continue à ce jour.

Jusqu’à présent, Grohl, Novoselic ou les héritiers de Kurt Cobain ont fait des déclarations publiques à ce sujet. Spencer note que le gang n’a pas pris « de mesures raisonnables pour empêcher la propagation de l’exploitation sexuelle de leur image »

Le procès note que Cobain lui-même a accepté de caviarder l’image de Spencer avec un autocollant avec le texte « Si cela vous offense, vous devez être un pédophile infiltré », comme détaillé dans le livre de 1993 « Come As You Are: The Story of Nirvana », bien que l’album est finalement sorti sans ledit autocollant. Spencer Elden n’a également reçu aucune compensation financière pour l’utilisation de son image sur l’album, qui a été un véritable succès commercial.

Spencer Elden, 30 ans, s’attend à recevoir un minimum de 150 000 par accusé, en plus d’un procès devant jury et du paiement de ses honoraires d’avocat. Lors du 25e anniversaire de l’album « Nevermind » en 2016, Elden aurait indiqué dans une conversation avec le magazine TIME qu’il n’avait pas réussi à s’entendre avec son image sur la pochette et qu’il avait cherché à engager une action en justice contre Geffen. Enregistrements.