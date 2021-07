« Never have I » Saison 3 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Après la finale romantique de la deuxième saison de « Moi jamais» (« Never Have I Ever », dans sa langue d’origine), série créée par Mindy Kaling et Lang Fisher, il est inévitable de se demander si l’histoire de Devi, Paxton et Ben se poursuivra dans un troisième volet.

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé un nouveau lot d’épisodes, mais tout semble indiquer que les questions restantes trouveront une réponse dans une troisième saison de la comédie dramatique mettant en vedette l’actrice tamoule-canadienne Maitreyi Ramakrishnan.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réponse du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Qu’adviendra-t-il des trois amis dans la troisième saison de « Je n’ai jamais » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « I JAMAIS » ?

A la fin de la deuxième saison de « Moi jamaisDevi met fin à sa relation secrète avec Paxton et va au bal avec son amie Eleanor. Lorsqu’il décide de quitter la fête, l’athlète apparaît et accepte de rendre leur romance publique. Bien qu’il soit avec Aleesa, Ben ne peut s’empêcher de se sentir affecté par le nouveau partenaire, d’autant plus qu’Elle lui dit que Devi voulait le choisir.

Alors qu’arrivera-t-il à Ben et Aleesa ? La relation de Devi et Paxton fonctionnera-t-elle? Que vont devenir Eleanor, Fabiola et leurs partenaires respectifs ? Nalini Vishwakumar donnera-t-elle une autre chance à l’amour ? Kamala mettra-t-elle fin à ses fiançailles imposées et sortira-t-elle avec le professeur de son cousin ? Paxton ira-t-il à l’université ? Ben essaiera-t-il de récupérer Devi ?

Les problèmes ci-dessus et d’autres devraient être résolus dans une éventuelle troisième saison de « Je n’ai jamais”.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « I JAMAIS »

La troisième saison de « Moi jamais« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « I JAMAIS 3 »

Ce sont les acteurs qui devraient revenir pour la troisième saison de « Jamais avant » :

Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi Vishwakumar

Poorna Jagannathan dans le rôle de Nalini Vishwakumar

Richa Moorjani dans le rôle de Kamala

Jaren Lewison dans le rôle de Ben Gross

Darren Barnet dans le rôle de Paxton Hall-Yoshida

Lee Rodriguez dans le rôle de Fabiola

Ramona Young comme Eleanor

Megan Suri dans le rôle d’Aneesa

Utkarsh Ambudkar dans le rôle de M. Kulkarni

Adam Shapiro comme M. Shapiro

Benjamin Norris comme Trent

John McEnroe en tant que narrateur

Nalini Vishwakumar officialisera-t-elle sa relation avec son collègue ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « YO NEVER » SERA-T-ELLE SORTIE?

La troisième saison de « Moi jamais« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais les nouveaux épisodes devraient arriver sur la plateforme de streaming à la mi-2022.