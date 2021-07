Never Have I Ever Season 2: Date de sortie, bande-annonce et les derniers membres de la distribution?

– Publicité –



Never Have I Ever est une série comique originale de Netflix que Mindy Kaling a créé avec Lang Fisher. La série originale est vaguement basée sur les expériences d’enfance de Kaling.

La star de l’évasion Maitreyi Ramakrishnan a joué le rôle de Devi lors de ses débuts à la télévision. On peut s’attendre à voir la jeune star canado-tamoule dans de nombreux autres projets.

Y a-t-il une bande-annonce pour Never Have I Ever Saison 2?

La dernière bande-annonce de Never Have I Ever est sortie le 18 juin. Cela montre que les choses s’échauffent entre Devi, Ben et Paxton. Le triangle amoureux entre Devi et Ben semble être sans fin. Devi décide de sortir avec les deux hommes, tandis que sa mère déménage en Inde.

Quand est-ce que la saison 2 de Never Have I Ever va-t-elle sortir?

Netflix a taquiné que l’épisode reviendrait sur Netflix le 15 juillet dans sa bande-annonce native. Nous avons également vu Devi pris dans le triangle amoureux Ben/Paxton dans un clip similaire.

Les derniers membres de la distribution ?

Common accompagnera le casting dans une mise à niveau surprenante. Il semble avoir des problèmes avec Nalini. Il jouerait le Dr Chris Jackson – une dermatologue charmante et douce qui travaille chez Nalini. Son cabinet prestigieux et ses clients bien connus font le bonheur de tous, sauf de Nalini.

Alors que les acteurs se sont réunis pour produire la deuxième saison, ils ont également réalisé un joli clip pour annoncer leur nouveau compagnon de casting. Megan Suri, une caractéristique plutôt inhabituelle, a rejoint légalement Anesa. Elle est la «plus récente étudiante indienne à Sherman Oaks High» et sa conviction et son éclat menaceraient le Devi de Maitreyi Ramakrishna. Il semble qu’elle ait pu être en forme avant, selon la dernière vidéo.

Les acteurs se sont finalement réunis pour créer la deuxième saison. Mindy Kaling, la co-créatrice, a été assaisonnée par l’actualité lorsqu’elle a tweeté le message avec le message : « Allons-y !

