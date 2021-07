Never Have I Ever saison 3 : date de sortie, intrigue et tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Y aura-t-il une saison 3 de Never Have I Ever ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris le casting et ce qui pourrait se passer ensuite.

Je n’ai jamais la saison 2 est enfin dans nos vies. Devi Vishwakumar est de retour, de retour, de retour, ainsi que tous ses amis et camarades de Sherman Oaks High. Oh, et ses deux amours intéressent Paxton et Ben, bien sûr.

Maintenant, si vous avez déjà regardé tout Je n’ai jamais saison 2 sur Netflix, alors vous vous demanderez probablement la même chose que nous : que se passe-t-il ensuite ?! Y aura-t-il une autre saison ?! Aurons-nous plus de scènes torse nu de Paxton faisant un peu de bricolage léger sans aucune raison ?!

La saison 2 se termine sur une révélation pour l’un de nos personnages principaux, qui mettra sans doute en place l’intrigue de la saison 3 – et garçon, est-ce sur le point d’être un tour sauvage nous et Devi. Mais y aura-t-il une saison 3 de Je n’ai jamais? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Y aura-t-il un Je n’ai jamais saison 3?

Never Have I Ever saison 3: Date de sortie, actualités, intrigue et casting. Image : Netflix

Possède Je n’ai jamais la saison 3 a-t-elle été confirmée ?

Actuellement, il n’y a aucune confirmation que Netflix a renouvelé Je n’ai jamais pour une troisième saison. En tant que l’une des séries humoristiques pour adolescents les plus populaires de Netflix, il est fort possible qu’elle soit renouvelée – mais ne vous attendez pas à ce que la nouvelle arrive de si tôt.

Netflix attend généralement quelques mois après la sortie de l’émission avant d’annoncer une nouvelle saison. Gardez les yeux pelés et vos notifications ON !

Quand est-ce que Je n’ai jamais la saison 3 est sortie ?

Eh bien, tout dépend si la série est reprise pour une troisième saison et quand la production commence. La saison 1 est sortie en avril 2020, la saison 2 suivra en juillet 2021. Si la saison 3 obtient le feu vert, les fans peuvent probablement s’attendre à une troisième saison à la mi-2022.

AVERTISSEMENT : Spoilers à venir pour Je n’ai jamais fin de la saison 2 !

Never Have I Ever saison 3 : Y aura-t-il une autre saison ? Image : Netflix

Je n’ai jamais Casting de la saison 3 : Quels personnages reviendront ?

Tout comme la fin de la saison 1 avant la saison 2, il semble que tous vos personnages préférés reviendront si la saison 3 obtient le feu vert. Voici les personnages qui seront probablement de retour Je n’ai jamais saison 3:

Maitreyi Ramakrishnan dans le rôle de Devi

Darren Barnet dans le rôle de Paxton

Jaren Lewison comme Ben

Ramona Young comme Eleanor

Lee Rodriguez dans le rôle de Fabiola

Megan Suri dans le rôle d’Aneesa

Poorna Jagannathan comme Nalini

Richa Moorjani dans le rôle de Kamala

John McEnroe en tant que narrateur de Devi

Rushi Kota comme Prashant

Sendhil Ramamurthy comme Mohan, le père de Devi

Christina Kartchner dans le rôle d’Eve

Tous les camarades de classe de Devi reviendront probablement aussi. Il est également possible que Common revienne en tant que Dr Chris Jackson, alors que nous voyons sa relation avec Nalini commencer à s’épanouir au cours de quelques épisodes de la saison 2.

Que se passera-t-il dans Je n’ai jamais saison 3?

Je n’ai jamais la saison 3 explorera probablement la relation de Devi et Paxton plus en détail, maintenant que les deux sortent ensemble. Mais juste au moment où vous pensiez que Ben pourrait être hors de propos… il semble toujours y avoir des sentiments persistants.

Après qu’Eleanor ait dit à Ben exactement ce que Devi ressentait pour lui, un Ben bouleversé se lève et regarde Devi et Paxton danser ensemble. Il a toujours clairement des sentiments pour Devi, mais que va-t-il se passer maintenant que Devi est avec Paxton ? Et comment la relation d’Aneesa avec Ben jouera-t-elle dans toute cette situation ?

Ailleurs, la saison 3 pourrait plonger plus profondément dans la connexion de Nalini avec Chris, ou les téléspectateurs pourraient la voir se lancer dans une relation différente alors qu’elle avance après la mort de son mari Mohan. Il y aura aussi probablement plus de la relation de Fab et Eve, ainsi que Kamala et Prashant.

Comme toujours, avec une nouvelle année scolaire et un nouveau drame à venir pour Devi et le reste des personnages, attendez-vous à voir encore plus de nouveaux personnages – et peut-être aussi plus de narrateurs ?

