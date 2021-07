Never Have I Ever Saison 2: Bande-annonce, distribution et personnages

– Publicité –



La comédie à succès de Netflix Never Have I Ever est de retour sur nos écrans avec une nouvelle saison de hijinks au lycée. Il fait également suite aux nombreux cliffhangers de la finale de la série 1.

Maitreyi Ramakrishnan revient dans le rôle de Devi, une adolescente maladroite, qui souhaite devenir populaire et trouver l’amour. Maintenant, elle jongle avec les affections non pas d’un mais de deux petits amis – Paxton Hall-Yoshida, un sportif bien connu (Darren Barnet) et Ben Gross (Jaren Leeson).

Mindy Kaling a créé le spectacle. Nous avons vu de nombreux nouveaux acteurs rejoindre la distribution, dont Common et PJ Byrne et Tyler Alvarez, ainsi que Gigi Hadid, qui a récemment remplacé la voix de Chrissy Teigen dans le monologue intérieur de Paxton, faisaient partie des nouveaux membres de la distribution.

Never Have I Ever Saison 2: Distribution et personnages

La majorité des acteurs reviendront pour la saison prochaine. Nous verrons Maitreyi Ramakrishnan jouer Devi Vishwa Kumar et Poorna Jagannathan jouer le Dr Nalini Vishwakumar. Darren Barnet jouera Paxton Hall-Yoshida. Nous aurons également Ramona Young dans le rôle d’Eleanor Wong, Lee Rodriguez dans le rôle de Fabiola Torres et Richa Moorjani dans le rôle de Kamala. Nous avons également Jaren Lewison dans le rôle de Ben Gross, John McEnroe et de nombreux autres personnages de la série.

Never Have I Ever Saison 2: Bande-annonce

Netflix a publié une bande-annonce de la deuxième série de Never Have I Ever en juin. On taquinait le triangle amoureux entre Devi et Paxton, Ben et l’arrivée à l’école d’Anesa.

Netflix a publié plusieurs premières images des épisodes à venir plus tôt cette année. Une scène dans laquelle Devi est inconfortablement placée entre ses deux intérêts amoureux – Ben Gross et Paxton Hall-Yoshida était l’un d’entre eux.