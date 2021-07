Never Gonna Give You Up de Rick Astley a été diffusé un milliard de fois sur YouTube

« Jamais » de Rick Astley Va Give You Up’ a eu un milliard de vues sur YouTube, et sans surprise, le chanteur est absolument en effervescence. Découvrez sa réaction ici :

C’était un morceau numéro un mondial et est même devenu le single le plus vendu au Royaume-Uni en 1987 – être resté en haut du tableau pendant cinq semaines.

Dans une vidéo d’accompagnement, filmée d’un endroit ensoleillé, il a déclaré : « Alors On vient de me dire que ‘Jamais Va Donnez Yous Up’ a été diffusé un milliard de fois sur YouTube.

« C’est époustouflant. Le monde est un endroit merveilleux et magnifique, et j’ai beaucoup de chance. »

Dans un post ultérieur, il a annoncé qu’il serait également sortir un vinyle bleu signé limité du single, en disant: « To fêter 1 bmillions de vues pour Jamais Va Give You Up Je sors un vinyle bleu 7″ limité et numéroté de la chanson, 2 500 d’entre eux et je les signerai tous ! Lien dans la bio.«