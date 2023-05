Neve Campbell pourrait toujours revenir à la franchise Scream, déclare le producteur

Neve Campbelll’absence de Cri VI n’a pas nui à la franchise d’horreur comme beaucoup le pensaient, le film se débrouillant plutôt bien sans une apparition de Sydney Prescott. Cela ne signifie pas qu’il n’y a aucun moyen pour elle de revenir dans la série à l’avenir, car le producteur William Sherak pense qu’il y a toujours une place pour Sydney dans n’importe quel Crier histoire.





Les plans initiaux de Cri VI aurait vu Campbell reprendre son rôle une fois de plus aux côtés de son compatriote vétéran de la franchise Courteney Cox, qui joue Gale Weathers. Cependant, à la suite d’un différend salarial signalé, Campbell a décidé d’abandonner le dernier épisode de la série de films slasher créée par Wes Craven. Au moment où elle a dit, je ne pensais pas que ce qu’on m’offrait correspondait à la valeur que j’apporte à cette franchise, et que j’apporte à cette franchise, depuis 25 ans, et en tant que femme dans ce métier, je pense que c’est vraiment important pour nous d’être valorisés et de lutter pour être valorisés. Honnêtement, je ne crois pas que si j’étais un homme et que j’avais fait cinq versements d’une énorme franchise à succès sur 25 ans, le nombre qui m’a été proposé serait le nombre qui serait offert à un homme.

Bien que le succès de Cri VI suggère que la franchise n’a pas nécessairement besoin de son ancienne star principale, Sherak a récemment déclaré à Comicbook.com qu’il y aura toujours une place pour Campbell’s Sydney dans n’importe quelle histoire du Crier univers. Il a dit:

« Oui, et je pense qu’un film Scream peut toujours contenir Sidney Prescott. Lorsque cette information nous est parvenue, vous ne la voyez pas comme vous le pensez. C’est beaucoup plus : » C’est l’histoire que nous racontions .’ Sidney peut s’intégrer dans n’importe quel film Scream, c’est Sidney Prescott. Et ce n’était tout simplement pas dans les cartes avec lesquelles nous avons pu jouer. Nous avons donc dû raconter cette histoire incroyable et les gars l’ont brillamment conçue. Mais si Sidney Prescott est dans un Scream film, Sidney Prescott correspond à ce film Scream. Nous avons ce luxe. Nous avons le luxe d’un personnage que vous pouvez toujours faire fonctionner dans cette franchise. «





Scream 7 arrivera-t-il dans un futur proche ?

Alors que Scream VI a été réalisé dans un délai rapide basé sur le succès de 2022 Crieron ne sait pas encore si un septième film est en préparation ou non. Cri VI Radio Silence du réalisateur a déjà tourné son prochain film, suggérant que si Cri 7 devait recevoir le feu vert et voulait rester avec sa même équipe, alors il pourrait y avoir un peu d’attente avant que cela ne se produise.

À bien des égards, une courte pause entre les films pourrait être bonne pour la franchise, car la production d’un flux annuel de films a souvent entraîné la mort de nombreuses adresses IP d’horreur, ou du moins provoqué un scénario de «rendements décroissants» dans les deux box-office chiffres et notes de révision. Avec Crier et Cri VI apportant quelque chose de nouveau à l’histoire, avoir une petite pause avant de continuer est probablement le meilleur moyen pour la franchise de garantir sa popularité un peu plus longtemps.