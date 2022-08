Neve Campbell parodie le rôle de Scream pour une publicité de la Croix-Rouge américaine

Neve Campbell ne reviendra peut-être pas Pousser un cri franchisé pour Cri 6, mais l’actrice est apparue dans une nouvelle publicité de la Croix-Rouge américaine qui parodie un certain nombre de films d’horreur, dont la franchise classique de slasher de Wes Craven. La nouvelle publicité renverse le genre de l’horreur en montrant le «gaspillage» de tant de sang grâce aux enfants des camps d’été qui suivent des sons étranges et tels qu’ils pourraient être utilisés à bon escient s’ils étaient donnés à la place. Campbell apparaît dans la campagne intitulée « A Bloody Nightmare » en tant que porte-parole de l’entraînement alors qu’elle va à l’encontre des tropes du film d’horreur et mène son combat contre elle serait l’attaquante.

FILM VIDÉO DU JOUR

Neve Campbell est apparu comme Sidney Prescott dans les cinq Pousser un cri films, mais en raison d’un conflit de salaire signalé, elle ne sera pas de retour pour Cri 6. Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs et de commentaires selon lesquels la star ne reviendrait pas pour le dernier face-à-face de Ghostface, il semble qu’elle soit toujours heureuse de jouer son rôle quand c’est pour une bonne cause.

La vidéo présente un certain nombre de scènes qui incluent des configurations familières de divers films d’horreur, et les scènes de Campbell sont situées dans une maison très similaire à celle de Stu Macher dans l’original. Pousser un cri. Alors que d’autres dans l’annonce sont vus succomber à la mort attendue de leurs films d’horreur, Campbell fait la même chose que Sidney l’a fait dans cinq films et parvient à éviter d’être juste un autre « gaspillage de sang ».





Scream 6 comportera un certain nombre de favoris de franchise de retour

Paramount Pictures

Bien que les fans aient été déçus que Neve Campbell soit absent de Cri 6, Courteney Cox, membre de la distribution originale, reprendra son rôle de Gale Weathers et elle ne reviendra pas seule. Cri 6 verra également le retour de 2022 Pousser un cri met en vedette Melissa Barrera dans le rôle de Sam Carpenter, Jenna Ortega dans le rôle de Tara Carpenter et Jasmin Savoy Brown dans le rôle de Mindy Meeks-Martin, qui quitteront tous Woodsboro pour déplacer la franchise d’horreur dans le nouveau décor de New York.

En plus de cela, Hayden Panettiere sera de retour dans la franchise dans son Cri 4 rôle de Kirby Reed après avoir raté le cinquième film. Panettiere a récemment révélé que le retour de Kirby était toute son idée, et après ne pas avoir fait partie du cinquième film, elle était déterminée à s’assurer qu’elle reviendrait dans l’action cette fois-ci. L’actrice avait précédemment déclaré : « Je les ai appelés moi-même et je leur ai dit : ‘Alors, vous ne voulez pas ramener Kirby, n’est-ce pas ?’ Je voulais tellement y être. Je pense que personne ne sera déçu.





Pousser un cri a raisonnablement bien fait lors de sa sortie plus tôt cette année et il n’a pas fallu longtemps pour que les roues commencent à tourner sur une suite. Si un changement de cadre peut apporter quelque chose de nouveau à la franchise, nous le saurons l’année prochaine lorsque Cri 6 apporte Ghostface à un tout nouveau terrain de jeu dans la Big Apple le 31 mars 2023.